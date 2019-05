calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019)TRAE CANCELO – Lantus ha scelto il sostituto di Andrea Barzagli. Si tratta del difensore del Psg,. Il centrale brasiliano (6,5 milioni di ingaggio) ha un contratto fino al 2022 con i parigini ma tornerebbe volentieri in Italia. Costato ai francesi 30 milioni, ora ne vale almeno il doppio. Per meno di 60 milioni il Psg non si siede nemmeno a trattare. Lantus ha in mente uno scambio con Pjanic, valutato non meno di 80 milioni. Già ottenuto il sì del calciatore, ora si tratterà con il Psg in attesa del nuovo allenatore. Nel frattempo, sirene inglesi per Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. (APRI L’ARTICOLO PER ...

carlolaudisa : La #Juve e il dopo-#Allegri. Tutte le strade portano a #Sarri. Aspettando la finale di #Baku. #roadtobaku… - CalcioWeb : Calciomercato, tutte le notizie di oggi - La Juve punta Marquinhos, la bomba dall'Inghilterra - Alessandro19693 : @capuanogio Pensate quando parte i calciomercato, cmq la Rai vuole imitare tante trasmissioni, ma non ci riesce, po… -