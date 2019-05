Abuso d’ufficio | Luigi Di Maio conferma la crisi | “Prima io e Matteo Salvini parlavamo di

Abolizione dell’Abuso d’ufficio - ennesimo scontro Salvini-Di Maio : Salta come un grillo tra un evento istituzionale e un comizio elettorale e dopo aver incassato (malamente) lo slittamento del decreto sicurezza bis da parte del Cdm, in vista delle battute finali della campagna elettorale per le europee del 26 maggio, Matteo Salvini tira fuori dal cilindro un nuovo argomento di dibattito per raccogliere voti e consensi, puntando a un possibile rimpasto di governo a trazione leghista post-elettorale: l'Abolizione ...

Salvini a Palermo : d’accordo con Cantone e Conte - rivedere Abuso d’ufficio : "Sono d'accordo con il presidente dell'Anticorruzione Cantone e il presidente del Consigio Conte: bisogna rivedere la norma sull'abuso di ufficio, ci sono troppi fascicoli aperti che finiscono nel nulla": lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando con i cronisti dopo avere partecipato alle cerimonie in ricordo della strage di Capaci nel bunker di Palermo. "Io voglio mettere in galera i ladri, però voglio che sindaci, ...

Abuso d’ufficio - Cantone : “Contrario all’abolizione - ma tema va posto : qualcosa nella norma non funziona” : “Matteo Salvini rivendica che se fosse per lui abolirebbe il reato di Abuso d’ufficio? Sono assolutamente contrario all’abolizione, ma in tempi non sospetti ho affermato che il tema dell’Abuso ufficio va posto, fuori dalla campagna elettorale e nelle sedi tecniche, perché c’è qualcosa che non funziona nella norma e può essere rivista”. A rivendicarlo il presidente dell’Anac (l’Autorità ...

Abuso d’ufficio - Di Maio : «Toglierlo? Gli onesti non rischiano». Salvini : «Confermo : cancellarlo» : Il leader Cinque Stelle: «Toglierlo non sistema le cose». Il leader della Lega: «No, oggi c’è una burocrazia e una paura a firmare gli atti, aprire cantieri, sistemare scuole»

Di Maio a Salvini : “Dopo Abuso d’ufficio togliamo anche il reato di corruzione? Governo avanti - ma meno str…” : L’abuso di ufficio “è un reato in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Sia chiara una cosa, per noi il Governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!”. Lo scrive, su facebook, Luigi Di Maio. Voler ...

Salvini : “Via il reato di Abuso d’ufficio - scommetto sulla buona fede degli italiani” : Matteo Salvini apre un nuovo contenzioso con Luigi Di Maio, annunciando l’abolizione dell’abuso d’ufficio. «Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato - ha detto ieri sera il vicepremier leghista e ministro dell’Interno nel salotto di Porta a Porta . Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati...

Salvini : “dobbiamo abolire l’Abuso d’ufficio” : Un’eccezione alla legge con il solo scopo di fare il bene degli italiani. L’ennesimo colpo di coda di Capitan Salvini. Intervistato a Radio Anch’io su Rai 1 il ministro dell’interno scommette sulla buona fede degli italiani. La sua intenzione è quella di abolire l’abuso d’ufficio: “Voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Bisogna liberare, ...

Io abolirei l’Abuso d’ufficio - blocca i sindaci! Ecco la proposta di Matteo Salvini : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta lancia una nuova proposta in tema di giustizia: "Toglierei l'abuso d'ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati".

Salvini : “Toglierei l’Abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” : “Toglierei l’abuso d’ufficio: non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel salotto di “Porta a Porta”. L'articolo Salvini: “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” proviene da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio : Abuso d’ufficio – Ecco perché i pm di Milano l’hanno indagato : conflitto d’interessi : L’incarico pilotato all’ex socio inguaia il governatore Fontana Una nomina per “trombato” Marsico che “ha bisogno di soldi” costa l’accusa di Abuso d’ufficio al presidente lombardo. C’è anche una consulenza Trenord di Davide Milosa La sindaca senza Stato di Marco Travaglio Siccome siamo in Italia, tutti si domandano se sia il caso di impedire ai fascisti (di Casa Pound e non solo) di fare cose lecite, tipo aprire una casa editrice, ...

Fontana indagato per Abuso d’ufficio - lunedì sarà interrogato dai pm. Il governatore : “Parlerò con chi di dovere” : Il governatore lombardo Attilio Fontana e' indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del suo 'socio di studio' Luca Marsico a un incarico in Regione Lombardia. Fontana e' stato convocato per lunedi' prossimo 13 maggio dai pm milanesi per l'interrogatorio relativo all'accusa di abuso di ufficio. La data e' indicata nell'avviso a comparire ...

Tangenti in Lombardia - Fontana indagato per Abuso d’ufficio : Il governatore si era presentato di persona e senza appuntamento dal procuratore per avere notizie sulle indagini che hanno coinvolto la Regione

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per Abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...

Tangenti in Lombardia - Fontana indagato per Abuso d’ufficio : Il governatore si era presentato di persona e senza appuntamento dal procuratore per avere notizie sulle indagini che hanno coinvolto la Regione