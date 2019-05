Usa sospettano uso armi chimiche in Siria | risponderemo Raid aerei russi-siriani | almeno

ilfogliettone

(Di mercoledì 22 maggio 2019) E' di12 civili uccisi il bilancio die governativini nella regione nord-occidentale di Idlib, dove in un bombardamento e' stato centrato un mercato ortofrutticolo affollato di persone. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani, ile' avvenuto ieri sera nella citta' di Maarrat Numan, a sud-est di Idlib, dopo l'iftar, la tradizionale rottura quotidiana del digiuno nel mese islamico di Ramadan.Intanto, gli Stati Unitiche il regime di Assad abbia nuovamente usatoin. E si dicono pronti, insieme agli alleati, a "rispondere rapidamente e in modo appropriato". Un'eventualita' che apre per Donald Trump un nuovo fronte di scontro in Medio Oriente dopo l'Iran. Su Teheran il capo del Pentagono ad interim, Pat Shanahan, ha cercato di smorzare i toni: le azioni prese sono un "deterrente, non vogliamo un'escalation ...

