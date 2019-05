Tutti i Gentlemen alla corte di Chopard

gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il party diche si svolge sul rooftop dell’Hotel Martinez di Cannes è diventato uno degli appuntamenti più esclusivi del Festival del Cinema. Per il quinto anno consecutivo la Maison di Alta Gioielleria svizzera ha organizzato The’s Evening chiamando a raccolta gli ospiti più eleganti della Croisette. Nella suite con vista galattica sulla baia Caroline e Karl-Friedrich Scheufele, fratelli e Co-Presidenti dell’azienda di famiglia, hanno brindato72esima edizione della kermesse cinematografica a cui sono legati dal 1998., infatti, non solo ha ridisegnato la Palma d’Oro, ma dal 2001 assegna lo specialeTrophy all'attore e all'attrice rivelazione dell'anno. «Noi amiamo definirci “artigiani di emozioni” e quindi non possiamo che essere qui al Festival, dove le emozioni si creano per mestiere», chiosa orgoglioso Karl-Friedrich Scheufele. «Ogni anno ...

StadioSport : Premio Gentlemen 2019: tutti i vincitori - - gazz_rossonera : Premio Gentleman Fair Play 2019: da Piatek a Barzagli, tutti i vincitori - GabrieleCelso : Signore e signori! Ladies and gentlemen! Ecco a voi la lista ed il programma del MoVimento 5 Stelle Scandicci per l… -