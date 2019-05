Super Champions | vertice tra club tedeschi | presente anche Agnelli

Uva : «Alla Super Champions ci si qualificherà solo sul campo» : «È sempre la Champions League che conosciamo, con 32 squadre partecipanti: non si è mai parlato, e neppure mai l’Eca lo ha fatto in sede istituzionale, di wild card, di analisi storiche ponderate, del peso della storia del club o altro, di inviti, di giocare il sabato o la domenica. Per partecipare alla coppa ci […] L'articolo Uva: «Alla Super Champions ci si qualificherà solo sul campo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Gravina : «Rientrati i timori sulla Super Champions» : «Sono rientrate le preoccupazioni sulla Super Champions. Abbiamo avuto un incontro molto positivo a Budapest con tutte le federazioni europee, in cui abbiamo avuto riscontri e risposte concrete da parte del presidente della Uefa». Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine della presentazione del progetto di responsabilità sociale in collaborazione con Special Team […]

Gravina alla Gazzetta : "Studiamo una controproposta alla SuperChampions" : Il presidente della Figc Grabriele Gravina, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della Super Champions. Il progetto nato dall'ECA di Agnelli e appoggiato dalla Uefa ha visto tutte le Federazioni europee opporsi compatte. Preoccupa in particolare l'impatto che il torneo avrebbe sui vari campionati nazionali «Mi è stato detto che i piazzamenti nei campionati continueranno a determinare l' ingresso nelle tre ...

Tebas : «Super Champions? La morte dei tornei nazionali» : Tebas Super Champions – Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato a "Cadena Ser" dei piani di Uefa ed Eca per la nuova Super Champions: «Quello che vogliono realizzare è un modello misto. Parlano di riforme, ma è un cambiamento radicale: una competizione con 32 club, forse qualcosa di più», ha spiegato. «Tutto ciò […]

Da Figc e Serie A alternativa a Super Champions : «La controproposta della Ligue 1 sulla Super Champions? Io ci andrei piano, sarebbero 36 squadre e troppe partite da giocare. A quel punto saremmo costretti a ridurre drasticamente la Serie A. Un tema che dovremmo affrontare comunque se andrà in porto il progetto della Super Champions. Ho letto dell' iniziativa del collega francese, ma in […]

Gravina : «La Figc è contraria alla Super Champions» : «Siamo contrari alla costituzione di una Super Champions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina sul tema della riforma delle competizioni internazionali. «I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio […]

Super Champions - dal calcio francese una contro-riforma : Champions League controriforma – Anche il calcio francese si è detto contrario alla Super Champions. La LFP (l'organo che gestisce e organizza i campionati di Ligue 1 e Ligue 2) ha espresso il proprio parere a seguito di un'assemblea generale tenutasi ieri a Parigi. Dei 33 club presenti, in 30 hanno bocciato il piano Eca, […]

Super Champions - anche la LFP francese dice «no» : anche la Ligue de Football Professionnel (LFP) contro la riforma della Champions League proposta da Eca e Uefa. Attraverso un comunicato stampa, l'organo che organizza e gestisce i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia ha fatto sapere di essere contrario al nuovo format della massima competizione europea per club. In particolare, l'Assemblea […]

Le Graët lancia la nuova proposta per la Champions contro la SuperLega : La Gazzetta dello Sport riporta la controproposta che parte dal presidente della Federcalcio, Noel Le Graët per la SuperLega La nuova Champions targata Eca include 32 squadre, divise in 4 gruppi da 8, per un totale di 261 partite, distribuite in 21 date, di cui 14 per la fase a gruppi.Con il piano francese, invece, si passerebbe a 36 club, in 6 gruppi da 6, per 209 match, calendarizzati in 17 date, di cui dieci per i gironi. La proposta non si ...

Superchampions - contraria al progetto anche la Ligue 1 : anche la Francia dice no. La Ligue 1, riunita oggi in assemblea, ha bocciato le proposte dell'Eca per riformare le coppe europee dopo il 2024. "Il calcio francese è preoccupato per le conseguenze sportive ed economiche che l'attuale progetto potrebbe avere sui campionati nazionali", informa una nota della Lega calcio transalpina. Trentadue i voti contrari alla riforma, tre le astensioni che secondo la stampa locale ...

Bundesliga - anche la Germania boccia la Superchampions : “Così campionati a rischio” : La Lega calcio tedesca boccia la Superchampions. I 36 club di prima e seconda divisione si sono espressi “all’unanimità” contro la proposta di riforma della Champions League, predisposta dall’Eca e supportata anche dalla Uefa, che se approvata potrebbe entrare in vigore a partire dal 2024. “Una possibile riforma delle competizioni europee per club, che già così riscuotono molto successo, dovrebbe essere ...

Superchampions - dai top club arriva il sì alla riforma : Superchampions club favorevoli – Si fa sempre più acceso il dibattito sulla riforma della Champions League, che dovrebbe portare cambiamenti significativi alla struttura e alle modalità di accesso della massima competizione europea per club. In questi giorni il fronte del "no" alla riforma ha alzato la voce, e diverse Federazioni si sono opposte alla nuova […]