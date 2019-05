Sindrome alienazione parentale | Cassazione | “Non ha basi scientifiche e non può motivare

Ddl Pillon - in discussione anche la Sindrome da alienazione parentale. Peccato che sia una fake news : C’è anche la Pas nel ddl Pillon in discussione in questi giorni. Il rischio è che si discuta di un gigantesco falso. Non si tratta di un’opinione personale, ma di un dato di fatto. La “Sindrome da alienazione parentale” – Pas (Parental Alienation Syndrome) per la professoressa Chiara Saraceno non esiste. Quella che viene definita come “una presunta malattia psichiatrica che riguarderebbe i figli delle coppie separate” rientrerebbe a pieno ...