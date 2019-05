“Passiamo ad un’altra domanda” Berlusconi liquida così il futuro di Gattuso

ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2019)sarà confermato allenatore del Milan? “Passiamo ad un’altra domanda” Questa la laconica risposta di Silvio, ex presidente del Milan, a chi gli ha chiesto deldel tecnico rossonero. Una frase che lascerebbe intendere che suldi Ringhio non splenda esattamente il sereno.non si limita a bypassare con freddezza la questione, ma critica anche il gioco del Milan: “Io non sono d’accordo con l’attuale modulo ad una punta. Suso io lo farei giocare o dietro le due punte o come seconda punta perché ha un tiro straordinario. Il Milan fa pochissimi tiri in porta, ecco perché io accendo la tv per vedere la partita ma dopo 10 minuti spengo”. Le dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio sono riportate dall’Ansa. L'articolo “Passiamo ad un’altra domanda”.il ...

