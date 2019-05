Pamela Barretta dopo Uomini e Donne attacca l’ex | “Hai recitato bene”

U&D - la dama Pamela Barretta sbotta sui social : 'Avrei molto da dire' : Il finale di stagione di Uomini e Donne dedicato al Trono Over sta riservando ai telespettatori diversi colpi di scena. Dopo la fine della relazione tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, alcuni fan si sono chiesti se i due torneranno o meno nel programma. La rottura tra la coppia è ufficiale e sarebbe stata causata da alcuni messaggi piuttosto ambigui che il cavaliere si sarebbe scambiato con Roberta Di Padua. Nonostante i contatti fra Stefano ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over : La Rottura in Diretta Tra Pamela Barretta e Stefano Torrese! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: Pamela racconta di quanto la sua relazione con Stefano sia una fiaba che non finisce mai. Ma un evento imprevisto le fa compiere un gesto significativo che sancisce improvvisamente la fine della loro storia. Tina getta un secchio d’acqua su Gemma! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: la Cipollari è camuffata tra il pubblico con una parrucca per non farsi riconoscere. Pamela e Stefano raccontano la ...

