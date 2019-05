Meteo | violenta ondata di maltempo negli USA | 60 tornado in 2 giorni | piogge torrenziali

Meteo - il lungo weekend di maltempo invernale è già iniziato : violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...

Meteo - ancora maltempo in Romania : violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO] : Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni Meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano ...

Meteo - violenta ondata di maltempo nel Sud degli Stati Uniti : 3 morti in Mississippi e Alabama : A causa di una forte ondata di maltempo che ha colpito il sud degli Stati Uniti, ieri 3 persone hanno perso la vita e 100mila persone sono rimaste senza corrente elettrica. Due automobilisti sono deceduti in Mississippi a causa di incidenti stradali, mentre una donna di 42 anni è morta nella sua casa in Alabama, colpita da un albero sradicato dal forte vento. Il maltempo ha causato blackout in Mississippi, Alabama, Louisiana e Texas. Nei giorni ...

Previsioni Meteo - violenta frustata di Scirocco sull’Italia : FOCUS sul tempo di Pasqua - Pasquetta e 25 Aprile : Previsioni Meteo – Splende il sole ormai stabilmente sull’Italia e le temperature sono in forte aumento: oggi pomeriggio avremo valori massimi diffusamente superiori ai +25°C su tutto il Nord e nelle Regioni tirreniche, da Genova a Napoli passando per Firenze e Roma, con picchi di +27°C tra Lazio e Toscana ma anche in pianura Padana e nelle valli alpine. Le temperature aumenteranno ulteriormente domani, Sabato 20 Aprile, quando ...

Meteo Pasqua e Pasquetta - le Previsioni aggiornate : saranno feste “bollenti” con +30°C e una violenta sferzata di scirocco [MAPPE] : Meteo Pasqua e Pasquetta – E’ tornato a splendere il sole oggi su gran parte d’Italia dopo il colpo di coda dell’Inverno che fino a ieri ha determinato freddo anomalo e maltempo diffuso sulle Regioni del Sud. Abbiamo in atto un transito nuvoloso da sud/ovest verso nord/est determinato proprio dalla risalita dell’aria calda che si scontra con il freddo persistente ai bassi strati nel territorio italiano, e ...

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in Italia : ecco quali sono le aree a rischio di nubifragi - alluvioni - grandine - vento e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si ritrova alle prese con l’inizio di una violenta ondata di maltempo che sta attualmente interessando il Centro-Nord e che nelle prossime ore si diffonderà anche verso il Sud Italia. La situazione sul continente europeo che sta determinando il maltempo in Italia vede una dorsale dominare la regione artica, mentre una grande e profonda depressione è posizionata sull’Europa occidentale-sudoccidentale con un massimo di ...