Meteo | giornata variabile e mite | ma occhio agli acquazzoni pomeridiani

Meteo : vasta bassa pressione sull'Italia - nuova giornata autunnale! : Come vi dicevamo ieri, nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che le condizioni Meteo sono nuovamente precipitate su gran parte d'Italia. Una nuova perturbazione atlantica si è introdotta...

Allerta Meteo Emilia Romagna : temporali per tutta la giornata di domani : Allerta per temporali e criticità idraulica in Emilia Romagna: l’ha emessa la protezione civile regionale per tutta la giornata di domani. Previsti temporali associati a forti raffiche di vento nelle aree pianeggianti del territorio Emiliano-romagnolo. In particolare, l’Allerta gialla per temporali riguarda la pianura Emiliana orientale e centrale, la pianura e bassa collina Emiliana occidentale, con l’interessamento di tutte ...

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Giornata della Terra e Meteorologia - perchè è così importante : Si celebra oggi – 22 Aprile – la Giornata della Terra, istituita nel 1970 per sensibilizzare la popolazione mondiale al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. E’ una data simbolica molto importante, a maggior ragione adesso a quasi 50 anni dalla sua istituzione, perchè ci avvicina sempre di più all’obiettivo di un mondo pulito in cui gli uomini vivono in armonia con l’ambiente che li circonda ...

Giornata della Terra - l’Allerta Meteo di Pasquetta : lo scirocco scatena una tempesta di sabbia dal Sahara - arriva la pioggia gialla sull’Italia [MAPPE] : Allerta Meteo Pasquetta– Nel giorno in cui il mondo celebra la Giornata della Terra per sensibilizzare la popolazione al tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale, l’Italia sta vivendo una violenta tempesta di scirocco che sta già provocando gravi danni in Sicilia come abbiamo visto nell’apposito articolo di Meteo in diretta: Meteo, nella Giornata della Terra una Pasquetta di scirocco sull’Italia: Sicilia ...

Meteo - nella Giornata della Terra una Pasquetta di scirocco sull’Italia : Sicilia in ginocchio - è emergenza [LIVE] : Meteo – nella Giornata della Terra in cui si celebra la Pasquetta tipicamente italiana, l’Italia è investita da una violenta tempesta di scirocco che soffia impetuoso con raffiche che al momento hanno raggiunto 132km/h a Termini Imerese, 114km/h a Falcone, 113km/h a Pantelleria, 111km/h a Bagheria, 100km/h a Trapani, Marineo e Pace del Mela, 92km/h a San Saba, 87km/h a Messina, 85km/h a Brolo, 82km/h a Villagrazia di Palermo. Lo ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora una giornata stabile e soleggiata : Altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata grazie all'alta pressione. Un aumento della copertura nuvolosa è previsto però su Isole maggiori e settori costieri tirrenici, soprattutto nella...

Meteo : nuova giornata stabile - domina l'anticiclone! : Venerdì Santo totalmente stabile sull'Italia grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione, alimentato sempre più da correnti più calde provenienti dal nord Africa che poco alla volta...

Meteo : giornata stabile e mite - occhio a qualche temporale! : L'alta pressione ha nuovamente riconquistato l'Italia dopo tanti giorni di pioggia e clima freddo, riportando così condizioni del tempo decisamente più stabili e consone al periodo soprattutto a...

Meteo : vasta perturbazione verso l'Italia - giornata dal maltempo diffuso! : Il mese di aprile sembra essere davvero partito col piede giusto in ottica maltempo, davvero essenziale per rimpinguare le riserve idriche della nostra penisola messe a dura prova nel corso...

Meteo : molte nubi e note d'instabilita' - giornata simil-autunnale : Una giornata dal sapore più autunnale che primaverile su almeno metà della nostra penisola : come evidente dall'immagine del satellite gran parte dei settori orientali d'Italia si ritrovano sotto...

Maltempo dietro l'angolo - giovedì sarà la giornata peggiore : le previsioni Meteo : La finestra quasi estiva si sta per chiudere sul fronte meteo. Le previsioni per i prossimi giorni: pioggia su molte regioni...

Meteo : ultima giornata stabile - punte di 23°C oggi! Da domani inizia il cambiamento : La nuova settimana sta cominciando esattamente com'era finita la precedente, ovvero col predominio dell'alta pressione e clima pienamente primaverile. Anzi, a differenza del week-end appena terminato...

Giornata Mondiale della Meteorologia : ecco perché oggi celebriamo “Il Sole - la Terra e il Meteo” : Con la moderna tecnologia, è difficile immaginare il periodo in cui non si sapeva che tempo ci sarebbe stato nelle prossime ore. Invece di avere le previsioni per tutta la prossima settimana a portata di app, bisognava leggere i modelli dei venti per settimane per sapere se era meglio indossare un maglioncino più leggero o continuare ancora con il maglione pesante. ecco perché il 23 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della ...