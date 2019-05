La politica a colpi di frappè non va

ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roma. Lanciarecontro i politici e i propagandisti della destra estrema inglese è diventato un gesto di protestafrequente nelle ultime tre settimane. Lunedì un uomo hato Nigel Farage, capo del partito inglese per la Brexit, con unalla banana e al caramello salato da ci

75simonetta : RT @ettoremaria: Ecco un pezzo che si fa leggere negli ultimi colpi di una campagna elettorale per le #europee tutta 'sopratono', sgraziata… - ettoremaria : Ecco un pezzo che si fa leggere negli ultimi colpi di una campagna elettorale per le #europee tutta 'sopratono', sg… - ettoremaria : Ecco un pezzo che si fa leggere negli ultimi colpi di una campagna elettorale per le #europee tutta 'sopratono', sg… -