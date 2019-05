Giro d’Italia 2019 | la consacrazione di Caleb Ewan Più di un semplice velocista

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) È il più giovane dei grandi velocisti deld’italia, ma di sicuro anche il più completo.era partito da Bologna con l’intento di conquistare almeno una tappa della Corsa Rosa, e invece è riuscito a fare doppietta; anche se il suofinisce qui.ha già annunciato il ritiro, il suo obiettivo lo ha raggiunto, e c’è il Tour de France che lo aspetta. Ha raggiunto due vittorie spettacolari, su due arrivi difficili da gestire, dal tracciato mosso di Pesaro, all’arrivo in leggera salita e con il vento contrario a Novi Ligure. Ma non solo, l’australiano della Lotto-Soudal aveva già dimostrato all’UAE Tour, con il trionfo in leggera salita ad Hatta Dam, di potersi difendere egregiamente nei finali più complicati di gestire; e di essere in pratica l’unicoin grado di reggere il ritmo dei corridori scattisti in ...

