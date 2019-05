Deborah | Per noi il futuro non c' era più Temevo mi uccidesse nel sonno

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Sciacquatori ora può intraprendere una nuova vita. La giovane, che ha ucciso il padre per “legittima difesa” a Monterotondo e che ora è tornata in libert, racconta sulle pagine de Il Corriere della Sera la come è stata la propria vita fino alla morte del padre:“Papà ha ci ha sempre picchiato. Facevo gli incubi eche cinel. L’unica cosa che mi ha lasciato è la passione per la boxe e il ricordo di quando, avevo tra i sei e gli otto anni, mi portava con lui in palestra”.La 19enne racconta la propria rassegnazione. Non parlava delle violenze subito con le amiche e nemmeno al centro d’ascolto scolastico:“Ilper noi non esisteva più e per questo non siamo neanche più andate al pronto soccorso o a denunciarlo”.La madre della ragazza spiega come la situazione ...

matteosalvinimi : Che tragedia. Un abbraccio forte a Deborah, che ha lottato per difendere la mamma e la nonna e secondo me non merit… - Corriere : «Per noi il futuro non c’era più»: il pianto e la verità di Deborah - TgLa7 : È tornata in libertà la ragazza che ha ucciso il padre violento. Cambia l'accusa: 'Ha agito per difendersi' -