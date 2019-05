Come Lena Headey Cersei e Jerome Flynn Bronn | quando un ex fidanzato è da evitare

vanityfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Kit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieDopo nove anni Game of Thrones è finito (non senza polemiche), ma il desiderio diun exè per sempre. Secondo i ben informati, infatti,(che nella serie HBO ha interpretatoLannister) e) non avrebbero mai girato insieme la stessa scena per via di un amore finito male. Secondo il Sun, i due non si sono mai visti contemporaneamente in video perchéavrebbe imposto un veto alla produzione: mai nella stessa stanza con lui. Non è chiaro se si tratta di un sentimento reciproco. L’attrice 45enne e l’attore 56enne, a un certo punto, avrebbero avuto una storia. Tenuta nascosta e infine naufragata. «Hanno mantenuto tutto segreto, ma è stata ...

SerenaVolpi : @Avgercutie Lena è leggermente infastidita! ma leggermente ???????? spero non mi diventi evil anche lei dopo ciò. Attes… - filippo898 : RT @DarioPuppo: Laura Dalhmeier ha annunciato su Facebook il suo ritiro dal biathlon. Non sente più la passione al 100% per dedicarsi allo… - Gingy7891 : @LordKobe Beh almeno Alex e Lena però! Non si chiedono come sia passato da 'dirò a Dreamer che la amo' a 'Dreamer é… -