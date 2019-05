Calciomercato Udinese | tra addii e conferme | saluta De Paul | Okaka può restare

Calciomercato - Napoli e Udinese asse di mercato - i dettagli : Nella prossima estate il Napoli potrebbe tornare a fare affari con l’ Udinese . Non è un mistero che al club azzurro piaccia Rodrigo De Paul, anche se per il jolly argentino sembra essere ancora in vantaggio l’Inter. Nella società dei Pozzo c’è comunque un altro calciatore molto stimato dal ds Giuntoli: Seko Fofana, ora ai box per un problema al bicipite femorale. Il 23enne ivoriano, è un centrocampista di grande sostanza e dinamismo, non è ...

Calciomercato Napoli : interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese : Calciomercato Napoli: interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese Il mercato, si sa, è una macchina inarrestabile, destinata a far parlare di sé per tutto l’anno, nonostante archi di tempo prestabiliti. I club di Serie A e non solo stanno già pensando alle mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E’ questo il caso del Napoli. I partenopei, infatti, starebbero tentando uno “scippo” che ...