50 anni fa usciva Space Oddity di David Bowie | a Roma una mostra per ricordarlo dal 4 al

(Di mercoledì 22 maggio 2019) "" diha diviso la storia della musica in due momenti, un po' come accadde dopo la pubblicazione di "Thriller" (1982) di Michael Jackson. Esiste un prima e un dopo "", perché quel magico album aveva infilzato un paletto sul pavè limaccioso degli'60, reso malleabile dalla miriade di nuove correnti musicali che avevano travolto l'intero genere umano.A proposito della title-track "" diil Sunday Times scrisse:, con il suo ossessivo isolamento, la sua purezza asessuata e la sua passività, annunciava la fine dei dionisiacisessanta.Sono passati 50, e per ricordare questo capolavoro la Galleria SpazioCima didedicherà unaal rapporto del Duca Bianco con il mondo dello spazio, da 4 al 21 giugno. L'iniziativa porta il nome di "Far Above The Moon" e prevede trenta installazioni di vari ...

