Torino | chi sono i pm Rinaudo e Sparagna che gli anarchici volevano colpire | inchieste

Empoli-Torino - le formazioni ufficiali : Iago in panchina : Empoli-Torino, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 partite molto importanti per gli obiettivi di Europa e salvezza. In campo Empoli e Torino, ultima spiaggia per la squadra di Andreazzoli che deve necessariamente conquistare i tre punti, stesso discorso per la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte ...

Torino - esplode la macchina del caffè : muore tecnico in una trattoria - figlio gravissimo : Tragedia oggi pomeriggio nella trattoria del Ponte, a Rivara Canavese lungo la strada provinciale per Forno. Un uomo di 60 anni, un tecnico, è morto per l'esplosione di una macchina del...

Traslochi Torino - i professionisti dei traslochi : Imballare e spostare i mobili di casa non è una passeggiata nel centro ricreativo in quanto richiede una perfetta organizzazione

Torino : Grillo - 'forza super Chiara - siamo tutti con te' : Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "Forza super Chiara! siamo tutti con te!". Lo scrive in un tweet Beppe Grillo, esprimendo solidarietà alla sindaca M5S di Torino, Chiara Appendino.

Torino - anche Cairo chiede la contemporaneità per le ultime giornate di campionato di Serie A : “Sarebbe giusto che nelle ultime tre, quattro giornate si possa avere contemporaneita’ per le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Non e’ molto giusto avere squadre che giocano sapendo gia’ il risultato della competitor”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del panel AWords organizzato dalla Lega di A a Roma. Il club granata è pienamente in corsa per un posto ...

CHIARA APPENDINO RICEVE BUSTA CON PROIETTILE/ Torino - M5s : 'Minacce non ci fermano' : Chira APPENDINO, il sindaco di Torino, ha ricevuto una BUSTA con PROIETTILE: nuova minaccia nei confronti del primo cittadino. Solidarietà M5s.

Busta con proiettile inviata alla sindaca di Torino - Chiara Appendino : "Ieri è stata recapitata in Comune una Busta indirizzata a me contente un proiettile". Così su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino, destinataria di una Busta gialla recapitata in Comune, contenente un proiettile. "Non si sa chi sia il mittente nè quali siano le motivazioni - scrive la sindaca - so però molto bene che questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a continuare a ...

Chiara Appendino - una busta con proiettile indirizzata alla sindaca di Torino : Una busta con all’interno un proiettile, indirizzata alla sindaca di Torino Chiara Appendino, è stata recapitata martedì agli uffici del Comune. Si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che, già negli scorsi mesi, aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città.“Questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a ...

Il salone del libro di Torino chiude con numeri straordinari : ben 148 mila visitatori : Si è svolta lunedì 13 maggio alle 18 presso la sala Azzurra del padiglione 3 del lingotto fiere di Torino la conferenza stampa di chiusura della 32° edizione del salone Internazionale del libro. Un evento iniziato non proprio nel migliore dei modi, con le forti polemiche legate alla casa editrice Altaforte, ma che si è concluso con una standing ovation del pubblico presente alla conferenza come segno di rispetto e stima nei confronti del ...

Il Torino sogna l’Europa - Urbano Cairo contrario alla Super Champions : “torneo per ricchi? Idea scellerata!” : Il Torino sogna la Champions League, ma il presidente Urbano Cairo si è detto contrario alla ‘Super Champions’, definendola un’Idea scellerata “C’è una reazione veemente contro questa ipotesi di Super Champions, qualcuno ha parlato addirittura di sciopero e tutte le Leghe sono contrarie. Questa Champions per ricchi è un’Idea scellerata“. Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, in merito al ...

Torino - lenticchie prodotte in Cina spacciate come IGP di Altamura : sequestri e denunce : La frode alimentare smantellata nelle scorse ore dalla Guardia di FInanza di Torino ha posto sotto sequestro oltre 20 tonnellate di alimenti e denunciato ben 24 persone. Il gruppo importava in maniera massiccia dall'estero legumi, lenticchie e cereali ma in Italia per poi confezionare il tutto in Italia e spacciarlo come Made in Italy.Continua a leggere

Torino-Sassuolo - la rovesciata di Belotti è pazzesca : la chilena è un déjà vu del 2017 [VIDEO] : Gol pazzesco di Andrea Belotti che regala la vittoria al Torino contro il Sassuolo: la rovesciata è identica al gol segnato nel 2017 proprio contro i neroverdi Se il Torino è ancora in piena corsa per l’Europa, Champions o Europa League che sia/sarà, lo deve ad Andrea Belotti. Il bomber granata ha prima fallito un calcio di rigore, per poi farsi perdonare con una doppietta che ha steso il Sassuolo nel lunch match della 36ª Giornata ...

Torino - Mazzarri chiede di giocare le partite in contemporanea : “Per la regolarita’ del campionato sarebbe giusto giocare in contemporanea dalla quintultima fino all’ultima giornata”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino che domani affronterà il Sassuolo alle 12.30. “Indipendentemente dalle esigenze televisive, le squadre che lottano con un obbiettivo di classifica dovrebbero giocare allo stesso orario – sottolinea il tecnico granata -. ...

Cannabis - il consiglio comunale di Torino chiede al governo di poterla coltivare a scopi terapeutici : Un’altra sfida a Matteo Salvini, l’alleato del “loro” Movimento 5 Stelle, lanciata dai consiglieri pentastellati di Torino. Mentre il ministro dell’Interno dichiarava che “non esiste una droga depotenziata, esiste la droga e fa male”, lanciando la sua nuova campagna contro i negozi di Cannabis legale, il consiglio comunale del capoluogo piemontese ha approvato all’unanimità una mozione che obbliga la sindaca Chiara Appendino a chiedere al ...