Presentazione del Master Eni al dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Giovedì 23 maggio alle 15, nell’aula C deldidi Pisa (Via Santa Maria, 53), si terrà laSchool “Geoscience for Energy”, organizzata da Eni S.p.A. Dopo i saluti istituzionali, Davide Calcagni, Danilo Monti e Vittoria Forleo di Eni illustreranno l’iniziativa e saranno a disposizione per rispondere alle domande degli studenti interessati. IlGEMS si rivolge ai laureati magistrali di varie discipline scientifiche, non solo del campo delle Geo, dura 11 mesi e si tiene interamente in lingua inglese presso la Eni Corporate University di San Donato Milanese (MI). Per l’intera durata del, Eni erogherà mensilmente 1.000 euro a tutti i partecipanti di nazionalità italiana e 1.300 euro mensili per tutti i partecipanti di nazionalità non italiana. Non è infine previsto il pagamento di una quota di ...

Corriere : 'Vorrei che tutti ci guardassero come una nazione seria e forte: io mi batto per la credibilità dell’Italia'. Il gr… - UffiziGalleries : 'L'Adorazione dei Magi' di #AlbrechtDürer, nato il #21maggio 1471, entrò nelle collezioni degli #Uffizi nel 1793,gr… - Confindustria : ?? Appuntamento oggi #14maggio alle 14.30 a Milano in @Assolombarda per la presentazione del Rapporto 2019 sull'indu… -