Parlamento Ue | “indagine per irregolarità finanziarie contro Nigel Farage Non dichiarò

(Di martedì 21 maggio 2019) Ileuropeo ha avviato un’indagine pernei confronti dell’europarlamentare britannico del Brexit Party,. L’inchiesta, secondo quanto sostengono fonti a Bruxelles vicine al dossier, è partita in seguito alle rivelazioni di alcuni media del Regno Unito che parlavano di doni non dichiarati ricevuti dada parte di Arron Banks, unverso miliardario che ha finanziato la campagna dei Leave sulla Brexit e il cui nome è uscito anche nelle inchieste sui Panama Papers, per almeno 450mila sterline. Doni successivi all’anno del referendum sulla Brexit del 2016. Secondo il codice di condotta delUe, i deputati sono tenuti a dichiarare se ricevono fondi per le spese di viaggio, alloggio o soggiorno da fonti esterne per partecipare a eventi. La dichiarazione dovrebbe rivelare il nome e l’indirizzo del ...

