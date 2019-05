Maltempo | l’allarme di Coldiretti | perso il 70% di pere Abate e Kaiser 

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) La siccita’ prima, l’eccesso di pioggia dopo, assieme al repentino calo della temperatura, hanno portato a una perdita del 70% delledi varieta’e Kaiser in Emilia Romagna. Lo affermaregionale al termine di un monitoraggio sui frutti di stagione che stanno subendo il contraccolpo della primavera anomala. Le perdite per le Decana e le Williams – aggiunge – si attestano attorno al 40%, mentre la raccolta di ciliegie e’ “pressoche’ azzerata per le varieta’ precoci non protette dai teli antipioggia (-90%), mentre i danni sono piu’ contenuti per le varieta’ coperte. I danni si estendono inoltre alle fragole nei campi allagati della Romagna e alle albicocche. Sulla stessa linea anche l’allarme di Apo Conerpo, organizzazione che riunisce 6mila aziende agricole e 50 cooperative, secondo la quale il ...

ConfagricoltuER : RT @Agenzia_Dire: #Agricoltura, il #maltempo distrugge le ciliegie in arrivo in #EmiliaRomagna. L'allarme di @ConfagricoltuER. https://t.… - Agenzia_Dire : #Agricoltura, il #maltempo distrugge le ciliegie in arrivo in #EmiliaRomagna. L'allarme di @ConfagricoltuER. - ConfagricoltuER : Confagricoltura lancia l'allarme: i temporali di questi giorni (e i bruschi cali di temperatura) stanno mettendo a… -