Italia-Messico | Mondiali Under20 2019 | programma | orari e tv

(Di martedì 21 maggio 2019) Si apre in terra polacca il cammino dalla Nazionalena Under 20 di calcio neidi categoria: l’esordio degli azzurrini è previsto giovedì 23 maggio contro ila Gydnia, nel primo match del girone B, che comprende anche Giappone ed Ecuador. Bisognerà partire forte per mettere già un tassello verso la possibile qualificazione agli ottavi di finale (avanzano le prime due e le due migliori terze di ogni raggruppamento). Andiamo a scoprire ile come seguire in TV l’esordio degli azzurri.under 20 calcioGIOVEDÌ 23 MAGGIO: 18.00(gruppo B, a Gdynia) Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per le partite dell’. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

