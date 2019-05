Formula 1 | Coulthard e quella frecciata a Raikkonen | “la Ferrari ha fatto bene a

Formula 1 - la Red Bull infiamma il Vietnam : 50.000 persone per lo show di Coulthard e Dennis [VIDEO] : Al volante di una RB7, Coulthard e il collaudatore Jake Dennis hanno infiammato il pubblico di Hanoi, accordo in massa per assistere allo show L’anno prossimo il Gp del Vietnam esordirà nel calendario del Mondiale di Formula 1, per il momento però il pubblico di Hanoi deve accontentarsi dello show messo in mostra dalla Red Bull. Sul circuito che ospiterà la gara nel 2020, David Coulthard e il collaudatore Jake Dennis si sono messi al ...