Decreto Sicurezza | Conte | “Va approfondito | necessario esame del Quirinale” E si

(Di martedì 21 maggio 2019) Se per Matteo Salvini ilbis è già “limato e pronto”, dopo le tensioni in Consiglio dei ministri, è ora il premier Giuseppea prendere tempo, senza indicare una data precisa per la sua approvazione. Per il premier manca ancora “ildel, dopo i dubbi fatti filtrare dal Colle sul rischio incostituzionalità. “Illeggeè complesso e presenta dei profili che vanno approfonditi ancora. All’ordine del giorno del consiglio dei Ministri c’era avvio dell’, non approvazione”, ha precisato. E ancora: “Ovviamente c’è un vaglio da parte della Presidenza della Repubblica un po’ più incisivo rispetto ad un provvedimento ordinario, stiamo parlando di una decretazione d’urgenza, quindi è normale ascoltare il Quirinale e avere la possibilità di raccogliere tutte le ...

matteosalvinimi : Decreto sicurezza bis per combattere camorristi, spacciatori e scafisti, un fondo per difendere gli anziani truffat… - matteosalvinimi : E qualcuno non vuole il Decreto Sicurezza Bis che inasprisce le pene per chi aggredisce le Forze dell'Ordine? E qua… - matteosalvinimi : #Salvini: il Decreto Sicurezza Bis non serve a Salvini, serve agli italiani, aiuta Polizia e Carabinieri, combatte… -