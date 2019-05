Cybersicurezza | McAfee studia le difese di auto e industrie

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) (foto: The Next Web) Si sa: il rischio informatico oggi è un tema a tutto tondo, non più legato solo ad aspetti strettamente tecnici e di programmazione, ma che abbraccia questioni che spaziano dal tutelare la democrazia fino alla nostra incolumità fisica quando siamo in viaggio o in luogo pubblico. “Persino i cicli di utilizzo dei nostri elettrodomestici, inclusi il frigo e il forno, possono generare informazioni sulle nostre abitudini utilizzabili in modo malevolo”, ha dichiarato Raj Samani, che attualmente lavora come scienziato capo nella società di sicurezza informatica. Wired lo ha incontrato a margine della conferenza The Next Web ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, per una chiacchierata panoramica sul presente e sul futuro delle minacce cibernetiche. Ecco che cosa ci ha raccontato subito dopo essere sceso dal palco, in un talk in cui ha parlato – tra le altre cose – ...

