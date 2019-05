Alessia Macari e Oliver Kragl sposi | lite furiosa dopo le nozze Ma lei smentisce

Alessia Macari e Oliver Kragl sposi : lite furiosa la prima notte di nozze. Ma lei smentisce : Non è iniziato nel migliore dei modi il matrimonio fra Alessia Macari e Olive Kragl che sono stati protagonisti di una lite furiosa nella prima notte di nozze. La showgirl e il calciatore del Foggia si sono giurati amore eterno con una cerimonia blindatissima. Dopo il sì la coppia ha festeggiato insieme agli amici, ma nel corso della notte è successo qualcosa di molto particolare. Alessia Macari infatti ha richiesto l’intervento della ...

Alessia Macari si sposa con Oliver Kragl : la prima notte di nozze scoppia una lite furiosa e deve intervenire la polizia : La showgirl Alessia Macari e l’attaccante del Foggia Oliver Kragl si sono sposati lunedì a Foggia e la loro prima notte di nozze è stata alquanto movimentata. Tanto che è dovuta intervenire la polizia per calmare gli animi dei due coniugi che avevano iniziato a litigare furiosamente. All’alba è infatti giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti Tenimento San ...

Alessia Macari lite col marito la prima notte di nozze : la Ciociara smentisce tutto : Alessia Macari, lite col marito Oliver Kragl nella prima notte di nozze? Alessia Macari e il marito Oliver Kragl hanno litigato la prima notte di nozze? La coppia si è unita in matrimonio solo ieri, celebrando le nozze a Foggia, dove vivono e dove il calciatore gioca al momento. Dopo la cerimonia in chiesa, il […] L'articolo Alessia Macari lite col marito la prima notte di nozze: la Ciociara smentisce tutto proviene da Gossip e Tv.

"Alessia Macari litiga col marito la prima notte di nozze - arriva la polizia" - lei smentisce : Alessia Macari si è sposata ieri con il bomber del Foggia Oliver Kragl, ma la prima notte di nozze - secondo il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno - non sarebbe stata tranquilla. "All’alba è giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti 'Tenimento San Giuseppe', per una lite tra coniugi. La richiesta di soccorso - a quanto si apprende - pare sia stata fatta dalla ...

Alessia Macari ha sposato Oliver Kragl : matrimonio blindato a Foggia VIDEO : matrimonio a Foggia per Alessia Macari e Oliver Kragl Alessia Macari e Oliver Kragl si sono finalmente sposati! Il matrimonio tra l’ex Ciociara di Avanti un altro e il calciatore tedesco si è tenuto a Foggia, la città dove i due vivono da tempo per esigenze lavorative. Qui il centrocampista gioca nella squadra locale dal […] L'articolo Alessia Macari ha sposato Oliver Kragl: matrimonio blindato a Foggia VIDEO proviene da Gossip e Tv.

La ciocara ha detto si! Alessia Macari sposa il calciatore del Foggia Oliver Kragl : Alessia Macari ed Oliver Kragl si sono detti si, l'annuncio è avvenuto presso la città di Foggia, nella città dove lui fa il calciatore. Questa mattina dopo le 11 il tedesco e la ciociara hanno detto sì nella parrocchia dell’Annunciazione. Un matrimonio cui saranno presenti circa 250 invitati, alcuni giunti a bordo di pullman. Presenti, tra gli altri, il direttore sportivo Luca Nember e i calciatori Boldor, Noppert, Greco. --La soubrette ...

Oliver Kragl annuncia le nozze con Alessia Macari : Matrimonio per il centrocampista del Foggia Oliver Kragl e la showgirl Alessia Macari. Questa mattina il calciatore ha pubblicato una storia su Instagram e sull’immagine si legge “Oggi e per sempre”, frase accompagnata dall’emoji di due sposini e due cuoricini. Anche la showgirl ha pubblicato una serie di storie sul social network nella giornata di ieri, è stata organizzata una festa di addio al nubilato. “Ho ...