Ajax | De Ligt manda segnali al Barcellona | il difensore olandese pare avere le idee chiare

Ajax - de Ligt : “Non so cosa succederà ma mi piacerebbe giocare con de Jong” : Matthijs de Ligt, a margine della cerimonia in cui è stato premiato come miglior giocatore della stagione in Olanda da ‘VoetbalPrimeur” ha rilasciato importanti parole sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal giornale catalano ‘Sport‘, il centrale olandese dell’Ajax avrebbe dichiarato che non gli dispiacerebbe giocare ancora con Frenkie de Jong, accasatosi al Barcellona: “giocare con lui? Sarebbe ...

Ajax - De Ligt ‘gela’ il Barcellona : “Non ho firmato con nessuno” : Per i media spagnoli, in questi giorni il Barcellona avrebbe dovuto ufficializzare l’acquisto di Matthijs De Ligt dall’Ajax. Ma, non solo ciò non è avvenuto, il difensore ha anche “gelato” i blaugrana: “Non posso dire nulla, vedremo a fine stagione. Io non ho ancora firmato con nessuno”, ha detto il giovane calciatore. Il promettente gioiellino olandese prende tempo, le altre squadre continuano così a ...

Ajax - De Ligt frena sul suo futuro : le parole dell’olandese spaventano il Barcellona : Il difensore dell’Ajax ha parlato del suo futuro dopo la conquista dell’Eredivisie, frenando gli entusiasmi del Barcellona “Non posso dire nulla, vedremo a fine stagione. Io non ho ancora firmato con nessuno“. Il futuro di Matthijs De Ligt, il gioiellino dell’Ajax che voci di mercato danno vicinissimo al Barcellona, non è ancora segnato come conferma lo stesso difensore olandese. I contatti con i blaugrana ...

Calciomercato Ajax - Van der Sar : 'De Ligt e De Jong via a fine stagione' : Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Ajax-Tottenham, semifinale di ritorno di Champions League, il direttore generale del club olandese Edwin van der Sar ha fatto il punto sulle strategie di ...

LIVE Ajax 1-0 Tottenham - Champions League 2019 in DIRETTA : De Ligt manda subito in vantaggio i Lancieri. Son invece colpisce il palo : La finale del Wanda Metropolitano di Madrid è a un passo: chi frà Ajax e Tottenham raggiungerà il LIVErpool nella capitale spagnola? Ancora 90′, o forse di più, e lo scopriremo. Si riparte dallo 0-1 dell’andata maturato a Londra a favore della compagine olandese, che con la rete messa a segno da Donny van de Beek otto giorni fa è riuscita a mettere un primo mattoncino importante verso l’atto conclusivo del prossimo 1 giugno In ...

Mercato Juve - non solo De Ligt : Allegri stregato dall’esterno dell’Ajax : Mercato Juve – I tifosi della Juventus difficilmente avranno già dimenticato David Neres: l’esterno brasiliano è uno delle stelle dell’Ajax che sta stupendo l’intera Europa in questa stagione. Proprio un suo gol, ha rimesso in piedi la gara dell’andata dei quarti di finale di Champions League aperta dalla rete di Cristiano Ronaldo. Adesso il brasiliano, che sta disputando una […] More

Peeters - dall'Ajax con de Ligt al Real Madrid : oggi è svincolato : Un giorno Guti lo prese da parte e gli disse che "avrebbe fatto una carriera come la sua". Mink Peeters aveva 15 anni e si era appena trasferito al Real Madrid: "Non parlavo una parola di spagnolo, ma ...

Tottenham-Ajax - De Ligt : “Il nostro segreto? Siamo cresciuti col Dna Ajax…” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del difensore dei Lancieri De Ligt. “Madrid è ancora lontana, dobbiamo giocare altri 90 minuti e tutto può succedere. Dobbiamo essere pronti per la prossima partita e vedremo se arriviamo a Madrid. ...

Ajax - Matthijs De Ligt ‘stoppa’ il Barcellona : le parole dell’olandese rimettono in gioco la Juventus : Il difensore dell’Ajax ha parlato del proprio futuro, sottolineando come non abbia preso ancora alcuna decisione Il futuro di Matthijs De Ligt non è affatto definito, il Barcellona si è interessato eccome al difensore dell’Ajax, ma la trattativa è tutt’altro che chiusa al momento. PRESSINPHOTO/LaPresse Una situazione che fa il gioco della Juventus, anch’essa sulle tracce del proprio giustiziere che, con un colpo di ...

Ajax - De Ligt fissa il prezzo : "Costerò meno di 75 milioni" : Marco Vassallo Matthijs De Ligt è la pedina più pregiata del calciomercato. Juventus e Barcellona sono molto interessati al talento dell'Ajax. Lui intanto pensa alla Champions ma fissa il prezzo del suo cartellino Il difensore dell'Ajax Matthijs De Ligt è la rivelazione della stagione. Il giocatore, già nel mirino delle big da tempo, ha confermato le sue qualità durante il corso dell'anno. E il gol segnato alla Juventus, che ha ...

Ajax - De Ligt si mette sul mercato : costo meno di 75 milioni : ROMA - Matthijs De Ligt, parlando con i tifosi su Instagram, ha scritto di essere convinto che non sarà venduto 'per una cifra superiore a quella di De Jong , passato al Barcellona dall'Ajax in cambio ...

De Ligt-Juventus - occhio al messaggio dell’Ajax : “E’ vicinissimo” : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe ormai ad un passo da De Ligt. A confermarlo Overmars, dirigente dei lancieri, il quale avrebbe rivelato che il difensore sarebbe ormai pronto a vestire la maglia blaugrana. Sorpasso netto e deciso nei confronti della Juventus. Il centrale olandese, ora come […] More

Un talento al giorno – Kik Pierie - un nuovo de Ligt per l’Ajax [FOTO] : L’Ajax non guarda solo all’oggi, ma cerca di costruirsi il domani con acquisti mirati. Vista la sempre più probabile partenza di de Ligt, i Lancieri si sono cautelati con Kik Pierie, 24 ore dopo la vittoria in casa della Juventus. Nato negli Usa, il difensore centrale dell’Heerenveen ha scelto la nazionalità olandese e con le Under 17 e 19 degli Orange ha già accumulato 14 presenze. Nonostante sia un classe 2000, Pierie ...

Juventus - retroscena pranzo con i dirigenti dell'Ajax : si sarebbe parlato di De Ligt : Ci attendiamo un calciomercato davvero ricco quello che riguarderà i top club europei in estate: le disfatte in Champions League di Real Madrid, Juventus e Manchester City potrebbero significare una vera e propria rivoluzione nelle rose, in particolar modo Real Madrid e Juventus dovranno necessariamente ringiovanire i loro elementi. A proposito dei bianconeri, gli addii di Barzagli (che lascerà anche il calcio giocato) e quello di Caceres (che ...