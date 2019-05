Terra dei fuochi | il Piano d’azione sta funzionando | “Noi non molliamo è una priorità del

Pisa - gli studenti del liceo fanno poster di Salvini con le foto dei migranti naufraghi nel MediTerraneo : “Un invito a riflettere” : Un poster bello grande con il volto del ministro Salvini sorridente. All’apparenza sembra un ritratto agiografico del leader della Lega in uno dei suoi tanti video sui social. Poi, se si osserva bene, ci si accorge che il viso e il collo del titolare del Viminale sono composti da decine e decine di fotografie di morti sui barconi o di salvataggi in mare. Si tratta di un’opera d’arte dall’effetto ottico molto efficace e dal notevole significato ...

Ambiente - Arte e Tecnologia : torna KIDSBIT 2019 - il Festival dei bambini e della Terra : La IV edizione di KIDSBIT, Festival Europeo sulla creatività digitale che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno a Perugia, parlerà a bambini e famiglie di Ambiente e dello stato di salute del nostro Pianeta con l’aiuto dell’Arte e della Tecnologia. Installazioni artistiche interattive, laboratori, giochi e spettacoli guideranno piccoli e gradi in un percorso di approfondimento sui temi dell’Ambiente e dei cambiamenti climatici in cui l’Arte ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a Terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Alla scoperta delle rocce più antiche dei pianeti Terra e Marte : le analogie sedimentarie con il pianeta rosso : In uno studio condotto sulle sabbie idrotermali provenienti da un deposito al largo dell’isola di Panarea, sono stati analizzati i cd. “iron-ooids”, ovvero granelli di sabbia con un nucleo e una corteccia esterna di lamine concentriche costituite da minerali di ferro. DAlla ricerca è emerso un eccezionale, unico ritrovamento di un deposito di iron-ooids ancora in formazione sul fondo del mare ad una profondità di 80 metri su un’area ...

Migranti - Morelli (Lega) vs Sciurba (MediTerranea) : “Vuole risposte che le piacciono? Chiami uno dei centri sociali” : Polemica accesa a Tagadà (La7) sul decreto sicurezza bis tra Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, l’ong proprietaria della nave Mare Jonio, e Alessandro Morelli, deputato della Lega e e presidente della Commissione trasporti della Camera. Il parlamentare del Carroccio esalta la politica migratoria salviniana dei “porti chiusi” in antitesi a quella del “Pd e company”. Sciurba obietta: ...

La Terra dell'Atlantico si sta aprendo! L'allarme dei geologi : Sono stati i geologi portoghesi i primi a dare L'allarme: la terra sotto l'Oceano Atlantico si sta aprendo. Le due placche tettoniche, quella eurasiatica e quella africana, non si stanno scontrando nel mar Mediterraneo ma di poco oltre lo stretto di Gibilterra verso l'Atlantico. Il geologo Joao Duarte ha riportato la tesi condivisa da alcuni geologi portoghesi che sarebbero rafforzate da alcuni grossi esempi di terremoti avvenuti sulle coste ...

Le teorie dei Terrapiattisti : "Il buco nero è una mentina e il Sole una lampadina" : Francesca Bernasconi Al convegno organizzato a Palermo, i terrapiattisti hanno esposto le loro teorie davanti a una platea divertita Il buco nero è una mentina, lo sbarco sulla Luna un falso e le piramidi egizie costruite da giganti e ciclopi. Sono solo alcune delle teorie esposte durante il convegno dei terrapiattisti che si è tenuto a Palermo, domenica 12 maggio. Tre i leratori presenti in sala: l'ingegnere elettronico Agostino ...

Cose fantastiche che abbiamo visto al raduno dei Terrapiattisti a Palermo : Seguo la teoria del complotto sulla Terra piatta ormai da diversi anni, da quando su YouTube hanno cominciato comparire video sul tema in italiano (li ho visti tutti, qui il migliore). Mi affascina perché tra tutte le teorie del complotto è quella più semplice e allo stesso tempo più sfacciata: non c’è un grande complotto descritto con minuzia di particolari, i cui autori sono delineati con precisione e hanno scopi chiari. Ci sono delle sparate ...

Come è andato alla fine il raduno dei 'Terrapiattisti' di Palermo : Tra buchi neri Come 'mentine' e manipolazioni degne di Matrix e dei poteri forti, Soros e America in testa, i terrapiattisti sono sbarcati a Palermo nel week end. Dieci ore, dalle 9 alle 19 di domenica, per mutare prospettiva e imparare a mirare orizzonti senza curvature con gli interventi degli organizzatori: Agostino Favari, Albino Galuppini, Calogero Greco. Un mix tra esoterismo e complottismo - le ...

Palermo - il convegno dei Terrapiattisti. Il fisico Lillo : "Teorie false - vi spiego perché" : “Se la terra fosse piatta - spiega il professore palermitano, ordinario all’Università Bologna - un volo da Città del Capo e Perth dovrebbe durare molto di più di un volo da Palermo a Shanghai, perché lo spazio da percorrere sarebbe molto maggiore”

"Le torri gemelle? Due scatole vuote. Il buco nero? Una mentina". Tutte le perle dei Terrapiattisti : “La foto del buco nero? Un falso, sembra una mentina: un buco con la menta intorno”. Così Albino Galuppini, uno tra gli organizzatori del convegno dei terrapiattisti che oggi si tiene a Palermo. La missione è dimostrare che la terra non è tonda e che Tutte le teorie scientifiche degli ultimi secoli sono solo una “gigantesca mistificazione”, così come la prima immagine di un buco nero ...

Palermo - convegno dei Terrapiattisti : 'Gli astronauti sono attori e la Nasa è Disneyland' : Nella giornata di oggi, 12 maggio, è in programma un convegno in cui i terrapiattisti parleranno delle loro convinzioni e daranno risposta alle domande che verranno loro poste. Gli argomenti principali si incentreranno sulla forma della Terra, sul fatto che secondo loro l'uomo non è mai andato sulla Luna e che il Sole è molto vicino al nostro pianeta e sia in realtà molto piccolo, come una specie di lampadina. Per partecipare al convegno ...

Le voci del convegno dei Terrapiattisti - dove ci sono più giornalisti che sostenitori : "Le teorie sulla terra piatta mi hanno sempre affascinato. Mi piace andare contro corrente, contro tesi preconfezionate che il sistema ci propina". Al collo porta un ciondolo di cuoio realizzato con le sue mani e che raffigura la terra come piatta: lei è Eliana Urbano Raimondi, una ragazza di 24 anni laureata in didattica dell'arte e curatrice di mostre che ha scelto di trascorrere la domenica al convegno dei Terrapiattisti che si svolge stamane ...

A Palermo il convegno internazionale dei Terrapiattisti - atteso anche Grillo “ma è meglio se non viene” : “Beppe Grillo tempo fa aveva annunciato la sua presenza ma fino ad oggi non ci ha dato alcuna conferma. Se dovesse venire potrebbe non avere più spazio nella sala conferenze perché ci sono solo cento posti e i posti, tutti a pagamento, sono quasi tutti assegnati. In ogni caso, farebbe bene a non venire perché non ha rispettato i venti punti iniziali del Movimento cinque stelle e siamo molto delusi…“. E’ quanto dichiarato ...