Sparatoria a Napoli | Noemi è fuori pericolo e riesce a mangiare da sola

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019)non è più indi vita. Dopo i miglioramenti dei giorni scorsi è arrivata la conferma da parte dei medici che hanno in cura la bimba ferita per errore in unain piazza Nazionale avenerdì 3 maggio. «È sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta». Il bollettino diffuso dall’ospedale pediatrico Santobono diconferma che la bimba di neanche quattro anni è. Resta comunque in ospedale e il prossimo bollettino arriverà fra una settimana. La bimba ha per ora detto poche parole, ma i polmoni colpiti dalla pallottola stanno recuperando e funzionano senza l’aiuto di macchinari e senza necessità di supporto di ossigeno. Appena sveglia, 10 giorni fa, ha ...

SkyTG24 : Sparatoria a #Napoli, prognosi sciolta: #Noemi è fuori pericolo - rtl1025 : Sparatoria Napoli, la piccola #Noemi è fuori pericolo ???? - MediasetTgcom24 : Sparatoria a Napoli,i medici del Santobono: 'Noemi è fuori pericolo' #noemi -