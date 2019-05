Sampdoria | Giampaolo “annuncia” l’addio e spunta il nome del sostituto

Sampdoria - le dichiarazioni di Giampaolo avvicinano all’addio : “Ho 52 anni, conosco le dinamiche e non mi interessano i presunti interessamenti degli altri club. Parleremo presto col club sulle ambizioni per il futuro, un po’ come hanno fatto Allegri e Agnelli”. Sono le dichiarazioni di Marco Giampaolo che parla così del futuro dopo il pareggio in campionato contro il Chievo. “Quando non hai piu’ obiettivi in classifica, le gare diventano prive di motivazioni – ha ...

Sampdoria - Giampaolo determinato : “Contro il Chievo per sfondare il muro dei 50 punti” : Il penultimo turno di campionato mette la Sampdoria di fronte al Chievo già retrocesso. Trasferta di Verona per la squadra di Giampaolo, che si è detto molto determinato alla conquista dei 50 punti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “E’ opportuno chiudere bene, abbiamo l’opportunità di sfondare il muro dei 50 punti“. Giochiamo contro una squadra senza più motivazioni e, a differenza ...

Cessione Sampdoria - rilancio flop di Vialli : intanto Ferrero incontra Giampaolo : Cessione Sampdoria – La Sampdoria è concentrata sulle ultime due giornate del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club blucerchiato. La situazione della Samp è seguita con grande interesse ma nonostante le voci degli ultimi mesi la svolta non è arrivata. Nelle ultime ore è arrivato il rilancio della cordata guidata da Vialli, secondo la rosea l’offerta non è stata giudicata ...

Sampdoria : Giampaolo vicino al rinnovo? I dettagli : L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, corteggiato da molte squadre, avrà un incontro a breve con Ferrero per trattare un possibile rinnovoSampdoria / Giampaolo – Con la Sampdoria ormai fuori dai giochi e con il nono posto in tasca, la società doriana pensa già al futuro e al piano su come tenere Marco Giampaolo anche l’anno prossimo. Il tecnico infatti, durante la prossima settimana, avrà un incontro decisivo con il ...

Sampdoria - Marco Giampaolo contro polemiche e dietrologie : “giocheremo al massimo per la maglia” : Sampdoria, Marco Giampaolo non vuole cali di tensione tra i suoi uomini nonostante la stagione sia di fatto già terminata “Lo spirito con il quale affrontare questo finale deve essere quello giusto, quello di sempre. Così è stato domenica scorsa, così deve essere la prossima. I principi che ci devono guidare sono il rispetto per maglia, tifosi, immagine“. Nessun calo di tensione nelle ultime 3 sfide di campionato, è quiello che ...

Sampdoria - Giampaolo : “Voglio rispetto per la maglia e per i tifosi” : Le parole di Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro l’Empoli. L’allenatore blucerchiato ha parlato dello spirito con cui la sua squadra deve affrontare le ultime partite: “Lo spirito con il quale affrontare questo finale deve essere quello giusto, quello di sempre. Così è stato domenica scorsa, così deve essere la prossima gara. I princìpi che ci devono guidare ...

Sampdoria - Giampaolo si allontana da Ferrero - con la nuova società invece... : L'obiettivo dell'allenatore con le dichiarazioni post Parma andrebbe letto come una presa di coscienza nell'aver raggiunto il più alto livello possibile, almeno con l'attuale politica societaria di ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Resto solo se alziamo asticella - non per un'altra stagione anonima' : L'allenatore blucerchiato infatti, al termine del match, ne ha ampiamente parlato ai microfoni di Sky Sport . E non ha affatto escluso un futuro lontano da Genova: "In questo campionato ho alzato le ...

Sampdoria - Giampaolo arrabbiato : “O cresciamo o vado via” : “Ho gia’ parlato con la societa’: un altro anno nell’anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo. In questi tre anni siamo cresciuti, ora ci serve uno step ulteriore o altrimenti non e’ proponibile che io rimanga qui“. Cosi’ Marco Giampaolo, tecnico della Samp, parla del suo futuro dopo il pari in casa Parma. “Non gioco su due tavoli – ha detto il tecnico dei doriani a Sky – Con ...

Parma-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Giampaolo schiera Gabbiadini : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Si giocano le partite delle 15 valide per il campionato di Serie A, si gioca la partita tra Parma e Sampdoria. La squadra di D’Aversa è reduce da quattro pareggio consecutivi ed è alla ricerca della vittoria della tranquillità, la squadra di Giampaolo non ha più grandi obiettivi, solo quello di concludere al meglio la stagione. Ecco le formazioni ufficiali del match. Parma-Sampdoria, ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : “Proviamo a migliorare il risultato dello scorso anno” : Il recente cammino altalenante ha compromesso l’obiettivo qualificazione all’Europa per la Sampdoria, attesa domani dalla trasferta di Parma. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. Ecco cosa ha detto. “Quando svanisce un obiettivo, le motivazioni vengono meno, nel calcio come nella vita. Poi però c’è il rispetto per la maglia, per la tifoseria e la voglia di ...