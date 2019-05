Roma | Totti sarà direttore tecnico Annuncio a fine stagione

Francesco Totti – Nuovo ruolo nella AS Roma per il ‘pupone’ : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive in merito alla nuova poltrona per Francesco Totti. L’ex capitano coprirà un ruolo sempre più centrale nello Società. Sarà il Nuovo Direttore Tecnico. Francesco Totti – L’ex attaccante giallorosso ricoprirà il centrale ruolo nella Società. La panchina “Qui Eur, a voi Londra. nella gara a chi sceglie l’allenatore giusto per James Pallotta, inquieto per ...

Svolta alla Roma : Totti diventa direttore tecnico : Nonostante le polemiche seguite al mancato rinnovo del contratto di Daniele De Rossi, la dirigenza della Roma sta da tempo programmando i nuovi quadri dirigenziali in vista della prossima stagione. E così, come riporta la Gazzetta dello Sport, forse già la prossima settimana Francesco Totti sarà nominato direttore tecnico. Un passo avanti nella carriera dell’ex capitano, […] L'articolo Svolta alla Roma: Totti diventa direttore ...

Roma - Totti diventerà direttore tecnico. Per De Rossi è sfida a due : A fine stagione sarà svolta in casa Roma. Dopo l’addio di De Rossi (corsa a due per il centrocampista), Totti cambierà ruolo. La società sta programmando la pRossima stagione; in particolare, cambiamenti nell’organigramma. Francesco Totti diventerà direttore tecnico. Se da una parte c’è la gioia di Totti per il nuovo ruolo più a contatto con la squadra e l’allenatore, dall’altra c’è l’amarezza per ...

Prova a irridere Totti con un sombrero ma l’ex capitano della Roma lo zittisce con un solo tocco verso la porta : il video : Francesco Totti è in Kuwait, dove è stato accolto come una star (e anche con una piccola gaffe durante l’ingresso in campo, con l’inno di Forza Italia che per sbaglio ha rimpiazzato quello di Mameli) per una partita di calcio a cinque. Durante l’incontro, un avversario lo ha scavalcato con un sombrero e ha Provato a segnare di tacco, senza riuscirci. Pochi secondi dopo, sugli sviluppi dell’azione, l’ex capitano ...

Roma : De Rossi - il timore di finire come l'amico Totti : Da una parte la voglia di continuare a giocare con la Roma ; dall'altra la decisione di non rinnovargli il contratto, con il club pronto a far restare De Rossi in azienda, cit. Fienga, ma con mansioni ...

Daniele De Rossi peggio di Totti : il drammatico errore della Roma : come buttare via una bandiera : È possibile gestire l' addio di un campione e di una bandiera peggio di come la Roma ha fatto due anni fa con Francesco Totti? Nessuno che ha il coraggio di prendere una decisione, Spalletti (l' allenatore dell' epoca) che battibecca un giorno sì e l' altro pure con il mostro sacro in partenza, la m

Daniele De Rossi - divorzio dalla Roma/ Il 'fratello' Totti : "giorno triste per tutti" : Daniele De Rossi, divorzio-addio alla Roma. Il saluto commosso del 'fratello' Francesco Totti 'un giorno triste per tutti, torneremo grandi insieme'

De Rossi lascia la Roma : i messaggi di Totti e Alessandro Gassman : Daniele De Rossi annuncia l’addio alla sua amata Roma Il mondo del calcio e in particolar modo Roma, nella giornata odierna, ha dovuto fare i conti con una triste notizia. Dal sito della società sportiva di calcio AS Roma e dai vari social, ogni appassionato dello sport poc’anzi citato ha avuto modo di apprendere che […] L'articolo De Rossi lascia la Roma: i messaggi di Totti e Alessandro Gassman proviene da Gossip e Tv.

De Rossi saluta la Roma - la lettera di Totti è commovente : “oggi è un giorno triste” : Il bellissimo messaggio di Francesco Totti dopo i saluti di De Rossi alla Roma: l’ex capitano giallorosso dedica un lungo post social al suo grande amico “Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma…della nostra Roma. In questi anni ne abbiamo passate tante insieme, siamo cresciuti insieme, diventando prima di tutto uomini, poi calciatori, per ...

Fiorello - l'interista che non t'aspetti in tribuna per Roma-Juve : saluto a Francesco Totti : In uno stadio Olimpico stracolmo, con record stagionale di presenze, anche la tribuna autorità è quella delle grandi occasioni per questo Roma-Juventus. Oltre ai tifosi Vip che sono...

Incendio a Centocelle - tifoso della Roma salva vite. Totti : 'Sei formidabile' : Spero ora stiano tutti bene', le sue parole a Centro Suono Sport. Una storia a lieto fine che ha colpito anche Francesco Totti , l'ex numero 10 ha inviato un video ringraziamento direttamente a ...

Romanista si lancia tra le fiamme per salvare vite. Totti : 'Sei formidabile!' : ROMA - Gli eroi esistono. Daniele è uno di questi e anche senza super poteri ha sfidato le fiamme nell'incendio di tre giorni fa che ha devastato una palazzina di Centocelle , salvando quattro persone ...