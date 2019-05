Protesta contro Pallotta assume connotati globali | rivolta dopo addio De Rossi

Firenze - duemila persone Protestano contro Salvini : caricate dalla polizia : Nella serata di ieri Firenze è stata teatro di tensioni molto forti. Siccome era previsto un intervento del Ministro Matteo Salvini in piazza Strozzi, nella vicinissima piazza della Repubblica si sono radunate circa duemila persone intenzionate a protestare contro il Vicepremier. Per evitare problemi, la polizia ha deciso di chiudere le vie tra le due piazze. Dopo però una serie di tentativi di circa un centinaio manifestanti di forzare il ...

La lezione di acquagym per Protestare contro le strade allagate a Brindisi : L'idea è della titolare di una palestra, si tratta di una protesta contro le strade allagate a causa del maltempo che ha messo in ginocchio tutta la Puglia e non tutte le amministrazioni comunali hanno ottemperato ai loro doveri cercando di arginare i danni nelle città. Ad esempio, a Ceglie Messapica, un Comune in provincia di Brindisi, dopo le ultime piogge, alcune strade si sono completamente allagate.-- Per questo i cittadini hanno ...

Salvini a Milano : «Saremo 100mila». Striscioni e cartelloni di Protesta - previsti contro-cortei : Matteo Salvini oggi in piazza Duomo a Milano chiuderà la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma tra sondaggi in calo, scandali giudiziari e contestazioni sempre più...

Emily Ratajkowski nuda per Protestare contro le leggi anti-aborto : “Uomini al potere impongono la loro volontà sui corpi delle donne” : Anche Emily Ratajkowski è scesa in campo per protestare contro l’Alabama, lo Stato degli Usa che ha approvato nei giorni scorsi la legge anti-aborto più restrittiva d’America, vietandolo in ogni circostanza, anche in caso di incesto o stupro. La modella ha deciso così di pubblicare una sua foto completamente nuda spiegando nella didascalia le ragioni della sua protesta: “Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui ...

Nuova Protesta a Casal Bruciato contro lo sfratto di una 72enne | Raggi va dall'anziana : "Procedura bloccata" : La sindaca di Roma si è recata nel quartiere per far visita alla signora Maria Pia. Intanto, l'Ater ha fatto sapere in una nota che lo sgombero non era in programma

Protesta dei balconi : fratello Pino Daniele espone striscione contro Salvini : Napoli – “Questa Lega e’ una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. Questo e’ lo striscione apparso su un balcone del centro storico di Napoli, in via San Giovanni a Pignatelli, il quartiere dove e’ nato il celebre cantautore napoletano. Ad esporlo e’ Salvatore, il fratello di Pino Daniele, che ha deciso anche lui di partecipare alla cosiddetta Protesta dei balconi nel giorno in cui il ministro ...

Milano - striscione contro Salvini : arriva la Digos - ma gli abitanti Protestano : Al grido di #Salvinitoglianchequesti, si sta diffondendo, da nord a sud, quella che è già stata definita la 'protesta degli striscioni' contro il leader leghista Matteo Salvini. Dopo quanto accaduto a Brembate (Bergamo) lunedì, questa mattina la Digos ha intimato ad un abitante di un palazzina di San Siro (quartiere di Milano) di togliere uno striscione contro il ministro dell'Interno. Stavolta, però, non c'è stata alcuna rimozione. Lo ...

Fantastic Fetus è un simulatore di gravidanza in stile Tamagotchi sviluppato per Protestare contro le leggi anti-abortiste della Polonia : C'è un particolare gioco sul web che si chiama Fantastic Fetus. Come può indirizzare il nome, il gioco è una specie di simulatore di gravidanza in stile Tamagotchi.Come riportano i colleghi di Eurogamer, in questo gioco vi dovrete prendere cura di una donna incinta durante i suoi nove mesi di gravidanza. Dovrete assicurarvi quindi che la piccola donna sia pulita, nutrita e medicata. Attenzione però perché se la donna raggiunge i 99 kg morirà; ma ...

Internazionali d’Italia - Fucsovics Protesta sui social contro una decisione arbitrale [FOTO] : Internazionali d’Italia, Fucsovics ha perso contro Basilashvili ed ha protestato contro una decisione arbitrale molto controversa Internazionali d’Italia, l’ungherese Fucsovics ha perso al primo turno del torneo romano contro Basilashvili. Il tennista però ha molto protestato per una decisione arbitrale sul finire di gara. L’arbitro dell’incontro ha infatti effettuato un overrule su una seconda battuta ...

Forza Nuova annuncia una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza - la Protesta : "Salvini la vieti" : “Lucano nemico d’Italia”. Per Forza Nuova il sindaco sospeso di Riace, è un soggetto che rema contro gli interessi degli italiani e, per questo motivo, non avrebbe diritto di parlare all’Università Sapienza. Lucano - rinviato a giudizio a seguito di un’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza ai migranti nel paese della Locride divenuto simbolo dell’integrazione - è stato invitato a ...