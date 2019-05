Morti in corsia | avvelenati 24 pazienti | accusato medico francese

Morti sospette in corsia - ergastolo per Fausta Bonino. "Non è giusto - non ho fatto niente" : L'infermiera, riconosciuta colpevole di aver causato la morte di quattro persone, in lacrime dopo la sentenza. Assoluzione per altri sei casi

Morti in corsia - ergastolo a infermiera : 20.02 L'infermiera Fausta Bonino è stata condannata all'ergastolo per 4 delle Morti sospette di pazienti in corsia e assolta per gli altri 6 casi perché il fatto non sussiste. Assolta anche per abuso di ufficio. La sentenza è stata letta dopo 5 ore di Camera di consiglio. La donna era accusata di omicidio volontario plurimo per le Morti sospette di 10 pazienti nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Piombino tra il 2014 e il 2015.

Incidente sull’A12 - tir invade corsia opposta : 2 Morti tra Lavagna e Sestri. FOTO : Incidente sull’A12, tir invade corsia opposta: 2 morti tra Lavagna e Sestri. FOTO Il camion ha sbandato ed è finito contro un automezzo carico di automobili. L’urto è stato violentissimo. Chiuso il tratto di autostrada all’altezza dello scontro. In tilt il traffico anche sulla via Aurelia Parole chiave: ...

