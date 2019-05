Monterotondo | 19enne uccide il padre che picchiava lei e la madre | Tutti sapevano

Monterotondo - 19enne uccide il padre dopo l'ennesima lite : indagata : Segui su affaritaliani.it

Monterotondo - muore per una ferita alla testa : fermata la figlia 19enne | Già denunciato : Dalle prime informazioni sembra che le liti tra i due fossero molto frequenti e che il 42enne fosse noto alle forze dell'ordine per essere un violento. Nel 2014 la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia

Monterotondo - 19enne uccide il padre violento : Stefano Damiano La figlia avrebbe cercato di difendere la madre durante l'ennesimo litigio in cui l'uomo aveva perso il controllo Durante l'ennesimo litigio è stato ucciso con una coltellata dalla figlia 19enne che cercava di difendere la madre dalla violenza del padre. Stanotte si è consumato un nuovo dramma familiare fatto di violenza. L'uomo era un 42enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ...