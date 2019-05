Lutto negli Slipknot | è morta la figlia di Shawn Crahan

optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Un graveha colpito la band degli: èladi, Gabrielle. La ragazza aveva solo 22 anni ed è venuta a mancare nelle scorse ore.Ladel percussionista del gruppo,, è stata trovata senza vita e le cause del decesso sono al momento in corso di accertamento. A comunicare al mondo la prematura scomparsa della donna è stato il padre attraverso un posto condiviso sui canali social ufficiali degli:"Con il cuore spezzato e con un profondo dolore vi comunico che miaGabrielle èieri, sabato 18 maggio. Aveva 22 anni. Ci sarà a breve la cerimonia funebre. Io e la mia famiglia chiediamo che la nostra privacy ora venga rispettata".Gabrielleè stata trovata senza vita nella notte di sabato 18 maggio. Le cause della scomparsa non sono ancora state rese note. Il musicista ha chiesto di rispettare il ...

