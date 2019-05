Lo sviluppatore di Disgaea in crisi finanziaria | NIS non può più pagare i propri

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lodietro la serie, Nippon Ichi Software (NIS), non sta attraversando un bel periodo. Secondo un articolo di Otakomu, che è stato tradotto da Josh Torres di RPG Site, i titoli più recenti della società non si sono comportati bene nelle vendite. A causa dei numerosi problemi finanziari, NIS non sarebbe più in grado didipendenti, riporta Nintendoenthusiast.Una fonte di scarse entrate è il titolo mobile più recente,RPG, che ha avuto diversi problemi dal lancio. In risposta, NIS ha rimosso il gioco dal mercato. Sfortunatamente, questo significa che NIS non ha guadagnato denaro dal gioco nel frattempo.In uno sforzo disperato per salvare la società, NIS ha emesso un mandato di Moving Strike Warrant (MS). Nel mercato azionario, un MS viene utilizzato come un modo per raccogliere denaro senza prendere prestiti da banche o investitori.Leggi altro...

