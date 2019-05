Il Trono di spade 8x06 | gli Stark hanno ereditato il mondo

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Questa notte alle 3, in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda la sesta ed ultima puntata della saga televisiva deldiintitolata The Iron Throne. Per molti la puntata conclusiva della serie tv fantasy più amata e discussa di tutti i tempi ha rappresentato la fine di un'era, ma come per ogni cosa rappresenta l'inizio di un'altra. L'episodio finale di Game of Thrones non ha cancellato i Sette Regni di Westeros ma ne ha obliterato il loro funesto simbolo. Infatti, ha cancellato la forza del cambiamento sul nascere, prima che l'incendio diventasse troppo difficile da spegnere. Jon Snow ha ucciso la sua amata Regina Daenerys Targaryen e ha poi chiesto a Tyrion Lannister se fosse davvero giusto quello che ha fatto. Lui non sente sia stato giusto. E infatti ha ragione Jon, perché non c'è proprio niente di giusto nel gioco dei troni. Proprio per questo motivo ciò che ...

