Conte risponde a Giorgetti | “Gravissimo dubitare della mia imparzialità” Salvini difende

Governo - Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo mettere in dubbio mia imparzialità - basta allusioni e insinuazioni” : “Gravissimo mettere in dubbio la mia imparzialità. Non possiamo affidare ad allusioni e insinuazioni questione che devono essere affrontate nelle sedi ufficiali, cioè il Consiglio dei ministri”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario leghista, Giancarlo Giorgetti, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita nelle zone terremotate di Borbona (Rieti). Politica | Di F. Q.. ...

Conte alla Juve? Agnelli risponde così in conferenza stampa! : Conte alla JUVE – Nelle ultime ore il nome di Conte viene ancora accostato alla panchina della Juventus, nonostante sembrava ad un passo dall’Inter. “Non risponderò nessuna domanda sull’allenatore della Juventus per la stagione 19/20. Un allenatore ci sarà e su questo potete stare tutti tranquilli”: è iniziato così l’intervento di Andrea Agnelli nella conferenza stampa di […] More

Giuseppe Conte - resa sull'aumento Iva? Matteo Salvini risponde : "Mai" : Parole, quelle di Giuseppe Conte, che assomigliano a una spaventosa resa: "Vogliamo evitare l'aumento dell'Iva, ma non sarà un'impresa facile". Così il premier nel corso dell'annuale assemblea di Rete Imprese Italia. E ancora, ha aggiunto: "Stiamo studiando una profonda azione di spending review per

Salvini Contestato a Catanzaro - lui risponde : “Sento dei moscerini rossi - andate da Oliverio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, viene contestato a Catanzaro: sia dai cittadini che appendono striscioni contro il leader della Lega fuori dalle loro case, sia da tanti manifestanti in piazza che disturbano il suo comizio. E lui, infastidito, replica dal palco: "Sento delle zanzare, sento dei moscerini rossi. andate a trovare Oliverio".Continua a leggere

Conte all’Inter? Politano risponde così : ”Siamo a disposizione di Spalletti, che credo restera’ visto che ha un altro anno di contratto, e di quello che vorra’ fare la societa’. Conte e’ un grande allenatore, i numeri parlano per lui, anche se non l’ho mai avuto come allenatore”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Matteo Politano, intervistato da Sport Mediaset prima della gara di campionato contro il Chievo. ...

Ponte Morandi. Autostrade Contesta al Mit il metodo scelto e non risponde sulle cause del crollo : Una nota ufficiale stringatissima, diffusa ieri, che accompagna un documento di 400 pagine e 3mila allegati tecnici con cui Autostrade ribatte punto per punto alle contestazioni del Mit sulla manutenzione del Ponte Morandi. La concessionaria chiarisce di aver speso, in manutenzione, 9 milioni di euro negli ultimi quattro anni, proprio sul tratto di Ponte crollato. Ed enumera anche tutti gli investimenti realizzati sull’intera rete, che hanno ...

Modena - manifestanti Contestano Matteo Salvini - lui risponde : 'Fatevi meno canne' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi pomeriggio, ha fatto tappa a Modena. Il suo arrivo nella città emiliana, però, è stato segnato da forti tensioni. Alcuni manifestanti vicini ai centri sociali hanno anche lanciato sassi ed altri oggetti. Sul palco, il leader della Lega, ha ripreso i contestatori invitandoli a sostituire le canne con "qualche uovo sbattuto della nonna". Il comizio di Modena Oggi, Matteo Salvini, è stato impegnato nel ...

Caso Siri - il premier : «Si deve dimettere». La Lega : «Conte ne risponderà» | : Il premier al Carroccio: cercate di capire. E al M5S: «Ora non approfittatene per cantare vittoria». Toti: «Decisione di Conte sbagliata»

Siri indagato - Salvini incalzato dai giornalisti evita di rispondere : “Polemiche le fanno altri - chiedetelo a Conte” : Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte, ieri, a Palazzo Chigi, di voler presentare la revoca in Consiglio dei ministri al sottosegretario leghista Armando Siri, il segretario del partito Matteo Salvini, a Fidenza per un comizio, evita di rispondere alle domande dei giornalisti: “Le polemiche le fanno altri, chiedetelo a Conte. Io lavoro e mi occupo di flat tax, che è un diritto per i cittadini”. L'articolo Siri indagato, Salvini ...

Siri indagato - Conte non risponde alle domande : “Sono stato esauriente”. I giornalisti protestano : “Così non si fa” : “Penso di essere stato abbastanza esauriente…”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde ai giornalisti che vorrebbero fargli domande, dopo la sua dichiarazione sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri. A Palazzo Chigi era stata annunciata per le 18.30 una conferenza stampa. Alla fine Conte sceglie di affidare la sua posizione a una dichiarazione scritta che legge davanti alle telecamere. Una ...

"Avete rotto le palle" - Salvini risponde ai Contestatori : Roma, 17 apr., AdnKronos, - "Avete rotto le palle, la mamma e il papà lo sanno che hanno dei figli maleducati?". Dalla piazza di Perugia Matteo Salvini replica così a chi lo fischia, dal fondo di una ...

"Avete rotto le palle" - Salvini risponde ai Contestatori : "Avete rotto le palle, la mamma e il papà lo sanno che hanno dei figli maleducati?". Dalla piazza di Perugia Matteo Salvini replica così a chi lo fischia, dal fondo di una piazza piena di suoi fan che ...

Sui porti chiusi Salvini e Di Maio se le danno di santa ragione. Conte tesse la tela sulla Libia ma il leghista risponde con una contro-... : La stessa dinamica a cavallo tra i tribunali e i Palazzi della politica innescatasi sul caso Diciotti. E che costringe la comunicazione del Movimento a complessi e fin troppo sofisticati distinguo ...

Sui porti chiusi Salvini e Di Maio se le danno di santa ragione. Conte tesse la tela sulla Libia ma il leghista risponde con una contro-agenda : Il timing è stato inclemente. Luigi Di Maio non ha fatto in tempo a cogliere i frutti di un'intervista al Corriere in cui ha messo in discussione la strategia dei "porti chiusi" - almeno sul lungo periodo – che ecco piombare sul tavolo del governo la notizia che il tribunale dei ministri ha nuovamente indagato Matteo Salvini, oltre allo stesso capo politico 5 stelle, Giuseppe Conte e Danilo Toninellli, per il caso Sea watch. La ...