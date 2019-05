Allegri | “Il nuovo allenatore della Juventus avrà una squadra vincente Futuro?…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Le dichiarazioni di Massimiliano, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari trae Atalanta nella 37esima giornata di Serie A e le celebrazioni dello scudetto: “Ildovrà portare avanti questache è. In Champions siamo arrivati al doppio confronto in condizioni non normali. Dopo la partita di Madrid ho dovuto mettere al riparo il campionato perché le trasferte di Bologna e Napoli erano rischiose. Sulla carta con l’Atletico eravamo più battuti che vincenti e in quel momento lì dovevamo mettere in sicurezza il campionato”. Quindiha aggiunto: “Dopo la sconfitta con l’Atletico avevo la preoccupazione di vincere a Bologna. Lì siamo stati bravi. Da gennaio siamo andati a rincorrere giocatori che non stavano bene”.ha spiegato delle scelte fatte ...

juventusfc : Prende la parola un emozionato Massimiliano Allegri: 'Lascio un gruppo con giocatori e uomini straordinari, che può… - juventusfc : Allegri, “History Alone”. Il report della conferenza stampa di questo pomeriggio ?? - romeoagresti : Striscione della Curva Sud dedicato a Massimiliano #Allegri: “Uomo fiero, mister vincente, 5 anni di gloria dove ha… -