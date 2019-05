Una Vita | trame | Blanca minaccia Diego con un tagliacarte

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una, la soap opera spagnola in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate in onda tra qualche settimana in Italia raccontano cheperderà letteralmente il lume della ragione dopo la presunta morte di Moises. La figlia di Ursula arriverà ad aggredirecon un. Una: Ursula ha rapito Moseis Le anticipazioni di Una, relative agli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulla nascita di Moises, il figlio di. Come svelato il piccolo verrà rapito da Ursula (Montserrat Alcoverro) che farà credere a(Elena Gonzalez) di aver partorito una bambina morta durante il parto. Ma la giovane Dicenta respingerà con forza queste ipotesi in quanto si ricorderà benissimo di aver dato alla luce un maschietto sebbene i ricordi di questo momento siano sfocati per ...

matteosalvinimi : Poteva essere una strage, immagino l’angoscia dei genitori. Ma come si fa ad affidare la vita dei bambini a uno cos… - AlessiaMorani : Questo è il video degli studenti di Palermo per cui è stata sospesa una docente. #Salvini vuole il pensiero unico m… - Linkiesta : A fronte di una vita media di 25 anni, questi animali difficilmente riescono a superare il quinto anno di vita. Un… -