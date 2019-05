?Salvini con il Rosario sul palco | il Vaticano | «Dio è di tutti | invocarlo per sé è

?Salvini con il Rosario sul palco - il Vaticano : «Dio è di tutto - invocarlo per sé è pericoloso» : «Io credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso». Lo ha detto il segretario di stato Vaticano, il...

Liceo di Pisa ritrae Salvini con un mosaico di migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo : Gli studenti del Liceo artistico Russoli di Pisa hanno realizzato un'installazione raffigurante Matteo Salvini composto da 400 foto di migranti naufraghi in mare.Continua a leggere

Cattolici contro Matteo Salvini : “Non nomini Dio per i propri scopi politici” : Una vera e propria rivolta da parte di esponenti del mondo cattolico dopo l'ennesimo utilizzo dei simboli religiosi da parte di Matteo Salvini. Famiglia Cristiana: "Andato in scena l'ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani".Continua a leggere

Salvini contro l'Onu per le critiche al decreto sicurezza bis : "E' da Scherzi a parte" : Il vice ministro a muso duro: "l'Onu ha come membri la Corea del Nord e la Turchia, regimitotalitari, e viene a fare la morale sui diritti umaniall'Italia..."

Salvini giura sul Vangelo : ma con lui Giuseppe - Maria e Gesù marcirebbero su un barcone : È solo l'ultima di una serie di provocazioni che continueranno ancora a lungo ma la sfilza di santi e madonne a cui ieri Salvini ha dichiarato di ispirarsi (con tanto di rosario in mano) sono l'ennesimo tentativo di usare feticci che non possono rispondere, con cui non è possibile dibattere e che comunque offrono un'ottima opportunità per le foto e la propaganda.Continua a leggere

La folle guerra di Matteo Salvini e del governo contro l’ONU sui migranti : Il Viminale replica a muso duro all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che aveva parlato di xenofobia e rischio per i diritti umani in relazione al decreto sicurezza bis: "L'autorevole Onu dedichi le energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia". Una risposta completamente priva di senso e razionalità.Continua a leggere

Padre Spadaro contro Salvini : "I cristiani si indignino sui rosari in plitica" : “rosari e crocifissi sono usati come segni dal valore politico, ma in maniera inversa rispetto al passato: se prima si dava a Dio quel che invece sarebbe stato bene restasse nelle mani di Cesare, adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, Padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. Il bersaglio di Padre Spadaro è senza dubbio Matteo ...

Bussetti incontrerà la prof sospesa a Palermo insieme a Salvini : “I docenti meritano rispetto” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto sul caso della professoressa d'italiano di Palermo, sospesa per 15 giorni per non aver vigilato su un lavoro dei suoi studenti in cui si accostava Matteo Salvini a Mussolini: "Spero di incontrare Rosa Maria Dell'Aria insieme al ministro degli Interni. In nostri docenti sono bravi e meritano rispetto".Continua a leggere

Meloni : mai più con Forza Italia - saremo alleati solo con Salvini : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chiude la porta a Forza Italia e assicura che il suo partito sarà alleato solo di Salvini. "L'unica alternativa possibile è una maggioranza FdI-Lega come c'è già in molte regioni. Anche perché, per quanto mi riguarda, ci sono molte, troppe cose che ci dividono da Forza Italia. A cominciare dall'Europa ma, soprattutto, Forza Italia continua ad ammiccare al Pd con cui ...

Giorgio Napolitano contro Salvini e Di Maio : "Votate contro l'inganno sovranista". A gamba tesa su Lega e M5s : Il presidente emerito Giorgio Napolitano invita gli italiani a votare, domenica prossima, contro "l'inganno" sovranista, con più o meno espliciti riferimenti a Lega e Movimento 5 Stelle. In una intervista a Repubblica, l'ex Capo dello Stato sottolinea, tra l'altro, che è "una illusione evidente lasc

La scelta di Giorgia Meloni : "Mai più con Berlusconi - alleati con Salvini" : C’erano una volta Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In quest’ordine di rilevanza. Ma la foto a tre del centrodestra è sempre più un ricordo sbiadito. E Giorgia Meloni ha fatto una scelta: “Mai più con Berlusconi”, perché “troppe cose ci dividono” e invece alleanza con Salvini. Con l’obiettivo di essere “la sorpresa” alle Europee e ribaltare i ...

Sea Watch - la nave avanza : 47 migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Scontro Di Maio-Salvini - il leader M5S : 'Il Ministro dell'Interno arrogante come Renzi' : Il leader del Movimento Cinque Stelle, nonché Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e Vicepremier del governo targato Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, interviene da Torino, dove è impegnato per un congresso, e attacca l'altro Vicepremier, il leader della Lega nonché Ministro degli Interni, Matteo Salvini. ''Non commento l'arroganza e la prepotenza di Salvini che con questo atteggiamento mi ricorda tanto Matteo Renzi, quando le opposizioni ...

Berlusconi : Salvini si piega - Italia paga : 9.40 Troppi i cedimenti di Salvini al M5S. E' "gravissimo aver consentito di varare il reddito di cittadinanza, una costosa presa in giro per chi è già in difficoltà". Così il leader di FI, Berlusconi,intervistato da QN.Sono "sicuro che gli Italiani col loro voto daranno il cartellino rosso a questo governo". "Questo governo fa male all'Italia e agli Italiani.Lo sviluppo si è fermato, si sono fermati gli investimenti, ogni giorno si chiudono ...