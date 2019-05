Pellissier | addio con staffilata al vetriolo | “partita più brutta della mia vita”

sportfair

(Di domenica 19 maggio 2019) Sergiodiràal calcio a fine stagione, oggi ha voluto ringraziare il Chievo Verona, ma anche i suoi detrattori Sergioha salutato il pubblico del Chievo Verona con la gara di oggi contro la Sampdoria, uno 0-0 a dir poco scialbo. Il calciatore si è presentato poi ai microfoni di Sky per parlare dell’al calcio giocato che avverrà definitivamente nella prossima settimana, non lesinando anche una frecciatina finale dopo gli ovvi ringraziamenti del caso: “Calcisticamente parlando questa è la giornata piùmia vita ma i tifosi sono straordinari e sono riusciti a farla diventare quella più bella. Non è facile trovare le parole in queste giornate. Devo ringraziare il presidente Campedelli che mi ha sopportato per 19 anni, Giovanni Sartori che ha creduto in me sin da quando ero giovane, tutti i miei compagni e gli staff tecnici. Inoltre ...

sampdoria : 28' ST: Standing ovation per Pellissier che lascia il campo nel giorno del suo addio al calcio: al suo posto entra Pucciarelli #ChievoSamp - DiMarzio : #Chievo, #Pellissier dice addio al calcio: 'Ringrazio tutti per questi 19 anni, spero di chiudere giocando davanti… - Segnale_Orario : RT @VujaBoskov: per addio di #pellissier e titolo capocannoniere di #quagliarella potevano anche fare segnare loro qualche gol e pareggiare… -