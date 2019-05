Oroscopo weekend 25-26 maggio | amore e vacanze per Vergine e Scorpione

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Il fine settimana che va dal 25 al 26sarà all’insegna dell'per molti segni zodiacali come la, la Bilancia e il Capricorno. Altri invece avranno un fine settimana positivo dal punto di vista lavorativo, come ad esempio il Leone e l'Ariete. Di seguito le previsioni dell'per il fine settimana dal 25 al 262019. Previsioni del25-262019 Ariete: questo fine settimana sarete bloccati. Questa potrebbe essere una buona occasione per poter guadagnare qualcosa in più rispetto al solito. Voto - 7. Toro:a metà per i nativi del segno. Sabato passere una giornata tranquilla segnata dal riposo e del divertimento, mentre domenica dovrete organizzare in fretta e furia la prossima settimana. Voto - 6,5....

