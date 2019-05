MotoGp | l’ammissione di Marquez | “all’inizio avevo un po’ di paura Sfida personale?

sportfair

(Di domenica 19 maggio 2019) Lo spagnolo si gode la vittoria ottenuta nel Gp di Le Mans, ironizzando su quella che è una sua particolareTerza vittoria e primato in classifica piloti rafforzato, Marcchiude alla grande anche il fine settimana di Le Mans, vincendo senza patemi il Gp di Francia. AFP/LaPresse Lo spagnolo prima gestisce ad inizio gara e poi scappa via, lasciando le briciole ai propri avversari che devono accontentarsi di lottare per il secondo posto. Interrogato nel post gara, il campione del mondo ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “i primi giri ho aspettato un po’ perchè non sapevo come lavorava lo pneumatico posteriore morbido, ho lavorato tutto il week-end con il medio e dovevo capire bene se spingeva. Ho capito che eravamo a posto, ho spinto di più ma Miller mi ha sorpassato. Ho iniziato allora a tenere il mio passo senza ...