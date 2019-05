Matteo Salvini | il retroscena sul sondaggio segreto che gira nella Lega | Perché

La folle guerra di Matteo Salvini e del governo contro l’ONU sui migranti : Il Viminale replica a muso duro all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che aveva parlato di xenofobia e rischio per i diritti umani in relazione al decreto sicurezza bis: "L'autorevole Onu dedichi le energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia". Una risposta completamente priva di senso e razionalità.Continua a leggere

"Matteo sei tutti noi - non mollare" La piazza del mistico Salvini. Video : “Matteo sei tutti noi, Matteo non mollare”. Dalla Sicilia cosi' come dalla Francia, decine di migliaia di persone hanno risposto all'appello del leader leghista di "fare la storia" e ritrovarsi per il comizio con 11 delegazioni europee, dalla Germania alla Danimarca, dalla Slovacchia all'Estonia, da Marine Le Pen a Geert Wilders. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini risponde all'Onu : "Decreto sicurezza ineccepibile - voi pensate a Turchia - Corea e Venezuela" : L'Onu invita il governo a "ritirare le direttive anti-ong" sottolineando come il Decreto sicurezza Bis voluto da Matteo Salvini "violi i diritti umani". Dopo poche ore, la replica secca del Viminale alla lettera dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni unite. Il riferimento, ironico

Matteo Salvini - il retroscena clamoroso : "Fino a due giorni fa era tutto pronto - poi qualcosa è cambiato" : Era tutto già pronto. Poi, all'ultimo minuto, Matteo Salvini avrebbe cambiato copione. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, i leghisti più insofferenti nei confronti del Movimento 5 Stelle assicurano che il Capitano fino a giovedì era pronto a tuonare dal palco di piazza Duomo contro Luigi

LE PEN : 'SPOSEREI Matteo SALVINI'/ Amore 'sovranista' anche oltre la politica? : Marine Le Pen si 'dichiara' a MATTEO Salvini prima dell'evento organizzato dal leader della Lega a Milano in piazza Duomo: ecco il contesto della battuta.

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti attacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Matteo Salvini in Duomo lancia la Carta dei diritti dei popoli europei. L'idea di Paolo Becchi su Libero : "La Carta dei diritti dei popoli europei sarà il primo documento che presenteremo al parlamento europeo", annuncia Matteo Salvini sul palco di Piazza Duomo a Milano. "Al posto del dio denaro, torniamo a parlare di diritti, Futuro, Speranza". L'idea originaria della Carta dei diritti dei popoli europ

Silvio Berlusconi - la bordata a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Bisogna cambiare strada al più presto" : "Bisogna cambiare strada al più presto". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo video-messaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Milano, parlando del governo Lega-5Stelle. "In Italia è fondamentale tornare ad avere un governo costruito da forze politiche omogenee con un programma coerente e che non

Matteo Salvini - la foto del trionfo : in piazza Duomo è dominio Lega. Mai visti così tanti sostenitori : Sono migliaia i simpatizzanti di Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si snoderà per le vie cittadine prima di arrivare nel salotto della città. Qui il vicepremier e leader leghista, i cui slogan elettorali vengono rilanciati dagli schermi sul palco, chiuderà la cam