Genoa nei guai | Perinetti | “adesso serve un miracolo”

(Di domenica 19 maggio 2019) “Adesso e’ il momento di trovare le energie per fare il miracolo e soprattutto bisogna sperare che l’Inter faccia l’Inter fino in fondo”. Sono le dichiarazioni di Giorgio, direttore generale del, dopo la vittoria dell’Empoli nel match contro il Torino la situazione si è complicata terribilmente per il club rossoblu. “Dovremo andare a Firenze per cercare di vincere anche se adesso sembra impossibile, ma ormai abbiamo visto che tutto puo’ succedere”. Corsa salvezza, la Fiorentina in caduta libera: adesso scontro da brividi contro il, l’Empoli ci crede sempre di più CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolonei: “adessoun miracolo” CalcioWeb.

