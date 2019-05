Eliana Michelazzo al GF 16? Tutta la verità su Marco Caltagirone

lanostratv

(Di domenica 19 maggio 2019) Marknon esiste: la rivelazione choc di, nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne e per essere una delle manager di Pamela Prati, ha dichiarato, attraverso un comunicato ufficiale, che dubita seriamente cheesista! Mercoledì, durante il prossimo appuntamento di Live Non è la d’Urso,racconteràlasul caso, ammettendo perfino di aver mentito in diretta tv. In tv ho mentito, non ho mai incontrato, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo (…) A questo punto credo non esista. Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Ha dichiarato, spiazzando tutti sul web che mai si sarebbero aspettati una dichiarazione del genere da parte della manager della showgirl. Pare quindi essere ormai ...

