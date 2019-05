ATP Lione – Sinner super nelle qualificazioni | l’azzurro stende il francese Lamasine e

sportfair

(Di domenica 19 maggio 2019) Ottima prova dell’atleta italiano, che si qualifica per il tabellone principale del torneo diJannikha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo Atp 250 di(terra, montepremi 524.340 euro). Nel turno decisivo delleil 17enne di Sesto Pusteria, numero 263 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4, 6-3 ilTristan, numero 275 Atp. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP, l’azzurroile accede nel main draw SPORTFAIR.

