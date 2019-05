VIDEO – L’avversario fa il fenomeno | ma in 3 secondi Totti gli fa capire cos’è il

forzazzurri

(Di sabato 18 maggio 2019) Nel corso di una partita di calcio a 5 un avversario fa ilcon Francesco, ma il campione mette subito le cose in chiaro. “Nun ce provà” avrà detto Francescoall’avversario che l’aveva superato con un colpo a effetto. Il ragazzo è agile e veloce, ma Francesco, nonostante il ritiro dal calcio giocato, stupisce tutti nel giro di tre, facendoa cos’è il calcio. Kid learned his less REAL quick: you try to mess with, you get embarassedpic.twitter.com/iHuyZao4ki — Italian Football TV (@IFTVofficial) 18 maggio 2019 L'articolo– L’avversario fa il, ma in 3gli facos’è il calcio! proviene da ForzAzzurri.net.

massimodorigo : Kuwait, l'avversario fa le piroette ma non segna. A Totti invece basta un tocco - iltirreno : Il pallonetto del 'Pupone' non delude - dfluca76 : RT @artibani: Quanto siete prevedibili. È’ arrivato er goal del pupone a calcetto -