Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è ancora ad una quindicina di mele al largo di Lampedusa la Swatch la nave del leone II tedesca con a bordo e 47 migranti rimasti dopo che l’Italia ha consentito lo sbarco di 18 per i bimbi con le loro famiglie Una donna ustionata la nave mantenuto per tutta la notte una retta parallela L’isola senza però mai per fare il limite delle acque ...

Scuola - precariato docenti e ATA Ultime Notizie : ‘Accordo fallimentare - ecco perché’ : La proposta dei sindacati messa sul tavolo del Miur quale possibile soluzione al problema del precariato non piace ad una buona fetta di precari. Viene considerata, infatti, una proposta troppo limitativa, visto che non si sta tenendo conto delle situazioni in cui versano altre categorie di docenti precari e del personale Ata. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che ha commentato così la ...

Calciomercato Juventus - Ultime Notizie : Icardi e De Ligt colpi possibili : Calciomercato Juventus, ultime notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili Ora che è certo il cambio in panchina, si rimescolano non poco le carte in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Calciomercato Juventus: le bocciature di Allegri Oltre a quelle riguardanti il lato economico del rinnovo, sembra che le divergenze tra Allegri e la Juventus abbiano riguardato soprattutto il maggiore peso ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Allegri - addio alla Juventus - 17 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' ufficiale l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Lo ha comunicato quest'oggi la società, 17 maggio 2019,