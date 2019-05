Renato Zero contro tutti | Io sto bene

#Amici18 – Il Serale – Ottava puntata del 18 maggio 2019 – Ospiti : Renato Zero - Sabrina Ferilli - J Ax e Antonella Clerici. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la sua Ottava puntata. Nei prossimi nove sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. AMICI 18 | Il Serale Come sempre, ...

Amici 2019 - semifinale : Antonella Clerici - Sabrina Ferilli - J-Ax e Romina Power giurati con la Bertè. Ospite Renato Zero : Antonella Clerici Il Serale di Amici 2019 arriva all’appuntamento con la semifinale, che decreterà i quattro finalisti che sabato 25 maggio si contenderanno la vittoria. A sceglierli, oltre al pubblico da casa tramite il televoto e i professori, un’altra inedita giuria dopo quella formata da Emma Marrone, Gerry Scotti e Mara Venier sabato scorso. Amici 2019: la speciale giuria della semifinale Per la penultima puntata di domani ...

Amici - anticipazioni puntata : torna Renato Zero. E in giuria arriva Antonella Clerici : Appuntamento sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5: in giuria anche la conduttrice Rai, Sabrina Ferilli e Romina...

La moderna miseria umana nel testo di Mai più da soli di Renato Zero - primo singolo dal nuovo album (video) : Ci sono i social e la pigrizia dell'essere umano nel testo di Mai più da soli di Renato Zero, che torna con un pezzo ritmato e piuttosto radiofonico. Il tema è quello della realtà effimera creata dai social, dai quali sembriamo dipendere ogni giorno in maniera più preoccupante. Rimane ancora vivida e potente la sua voglia di sperimentare, nonostante gli oltre 50 anni di carriera e la possibilità di appoggiarsi unicamente allo sterminato ...

Anticipazioni Amici - 8ª puntata : la Clerici ospite - tornano Renato Zero e forse Mameli : Sabato 18 maggio andrà in onda l'ottava puntata del serale di Amici, ovvero quella che decreterà i 4 finalisti di questa edizione. Le Anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi sulla serata, fanno sapere che ci saranno tanti ritorni ed un'ospite che arriva direttamente dalla Rai: Antonella Clerici. A duettare con i ragazzi ancora in gara dovrebbe essere Renato Zero, alla sua seconda apparizione nel programma quest'anno, mentre Loredana Bertè ...

Il ritorno di Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi per la semifinale - nuovo singolo in arrivo? : Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi per la semifinale. L'artista romano ha quindi mantenuto la promessa fatta e ritorna in puntata per un duetto con i concorrenti ancora in gara, dopo lo scioglimento delle squadre e l'addio ai direttori artistici che li hanno accompagnati fino al quarto di finale. L'ospitata potrebbe essere la giusta occasione per presentare il nuovo singolo, Mai più da soli, di cui ha già dato un'anticipazione nel ...

Arrivano chiarimenti sull’acquisto dei biglietti per i concerti di Renato Zero - nuove disposizioni sul cambio nominativo : Sono arrivati i chiarimenti sull'acquisto dei biglietti per i concerti di Renato Zero. Aperte le prevendite esclusive il 7 maggio, i tagliandi d'ingresso sono andati letteralmente a ruba soprattutto per i settori più prestigiosi che non sono più disponibili. La nuova legge di contrasto al secondary ticketing ha interessato quindi i prossimi concerti di Zero Il Folle in Tour, con tutti i biglietti nominativi per ognuno dei partecipanti ...

A sorpresa arriva un inedito di Renato Zero in anteprima a pochi mesi dal nuovo album (video) : arriva a sorpresa l’inedito di Renato Zero, le cui prime parole sono riecheggiate durante l’intervista resa a Vincenzo Mollica nell’edizione di Rai1 delle 20.00. L’ambientazione del video sembra essere Londra, dove l’artista è stato in queste ultime settimane per continuare i lavori sul nuovo album che sarà rilasciato nel mese di ottobre e al quale seguirà un tour al via da novembre in tutti i maggiori palasport ...

Renato Zero diventa 'Il folle' : nuovo disco e tour da novembre : Dopo Zerovskij arriva Zero il folle : nuovo cambio d'abito per Renato Zero che si prepara a tornare con un nuovo album a ottobre e un nuovo show che partirà il primo novembre da Roma e farà tappa nei ...

Renato Zero - un tour e un nuovo album : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Torna Renato Zero con un tour che partirà il primo novembre dal Palasport di Roma, replica il 3-4-6/11, e girerà tutti i palazzi dello sport d'Italia, e con un nuovo album d'inediti, "Zero il folle", Tattica, che uscirà a ottobre. "Folle è chi sogna - ricorda il "Re dei sorcini" - chi è libero, chi provoca, chi cambia. Folle è chi ...

Renato Zero torna al Palasele : annunciata doppia data a gennaio 2020 : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - www.

Prezzi dei biglietti in prevendita per il tour di Renato Zero a due anni da Zerovskij : Sono ufficiali i Prezzi dei biglietti per il tour di Renato Zero, al via dal Palazzo dello Sport di Roma dal 1° novembre prossimo. Com'era lecito immaginare, i costi non si discostano di un solo centesimo da quelli esposti per Zerovskij, con la Platea Gold fissa a 90 € per tutte le date in programma. La prevendita esclusiva parte dal 7 maggio alle ore 11, quindi sono attimi di fermento per tutti gli iscritti a Fonopoli che potranno presto ...